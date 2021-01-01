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Трима души пострадаха при експлозия, последвана от пожар в рафинерия в Румъния, предаде агенция Аджерпрес.

Най-малко 17 ранени при експлозия в камион на сапьори в Лос Анджелис

Инспекторатът за извънредни ситуации в окръг Констанца съобщи, че единият от пострадалите е с близо 45 процента изгаряния по тялото. Още един човек е с изгаряния, а за третия ранен все още няма точна информация.
В рафинерията Петромидия в град Нъводари, където е станал инцидентът, са изпратени осем пожарни коли, две линейки и мобилен екип за интензивна терапия.
Заради голямото количество дим, местното население е било предупредено чрез системата РО-АЛЪРТ (RO-ALERT). На равнище окръг е задействан т.нар. "червен план за интервенция".

БТА

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