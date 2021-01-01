Най-малко 17 ранени при експлозия в камион на сапьори в Лос Анджелис

Explozie puternică și incendiu la Petromidia Năvodari. Trei persoane, rănite. Planul roșu activat https://t.co/GSTfwniItD pic.twitter.com/sTHUItT4Si — Libertatea (@libertatea) July 2, 2021

Explozie puternică la rafinăria Petromidia Năvodari FOTO / Citește: https://t.co/5Vj339larK — George Hari Popescu (@georgehari) July 2, 2021

Explozie la Rafinăria Petromidia. Sunt două victime rănite. Persoanele din zonă au primit mesaj RO-Alert să părăsească zona. A fost activat Planul Roșu de intervenție la nivelul județului Constanța. Detalii https://t.co/CFAjMYtzMT pic.twitter.com/EIPKepJrNA — Observator News (@observator_news) July 2, 2021

Трима души пострадаха при, последвана от пожар в, предаде агенция Аджерпрес.Инспекторатът за извънредни ситуации в окръг Констанца съобщи, че единият от пострадалите е с близо 45 процента изгаряния по тялото. Още един човек е с изгаряния, а за третия ранен все още няма точна информация.В рафинерията Петромидия в град, където е станал инцидентът, са изпратени осем пожарни коли, две линейки и мобилен екип за интензивна терапия.Заради голямото количество дим, местното население е било предупредено чрез системата РО-АЛЪРТ (RO-ALERT). На равнище окръг е задействан т.нар.