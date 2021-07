, а няколко сапри експлозия, която разтърси, съобщие станала в обект за, съобщи по-ранв "" операторът "" и добави, че причината за взрива не е ясна."Молим живеещите в околността да", се казва в съобщението.Телевизия Ве Де Ер цитира по-рано, които казват, че са чулии са видели да се издига

#Germany- An #explosion occurred a short time ago at a chemical plant (Bayer) in the German city of #Leverkusen.

Residents in the area have been advised to stay inside and close all doors and windows.#Deutschland #BREAKING pic.twitter.com/GCof1tg0Ko