As of 8 a.m. Sunday, twenty people were confirmed dead and another one still missing after extreme weather hit participants in a 100-km cross-country mountain marathon race in northwest China's Gansu Province, local authorities said on Sunday. https://t.co/Xo0Z313QNP pic.twitter.com/zqWIzMNFqU — China News 中国新闻网 (@Echinanews) May 23, 2021

Chinese media confirm that 21 ultrarunners died during a storm at the Yellow River Stone Forest 100k in northwest China. Included in the deceased is elite runner Jing Liang.



We offer our deepest condolences to all involved.



More:https://t.co/7gOD1Ef9A8 — iRunFar (@iRunFar) May 23, 2021

At least 15 dead as extreme weather hits mountain running race in China https://t.co/xMp2zPgW5d — The Guardian (@guardian) May 23, 2021

, по време на 100-километров ултрамаратон, в туристическата местност Каменната гора на Жълтата река в окръг Цзинтай, в района на град Байин, в северозападната китайска провинция Гансу, съобщиха местните власти, цитирани от световните агенции.Осем души са леко пострадали, а, казаха служители от град Байин на пресконфренеция.След като преодолели около 20-30 км от маршрута на маратонасъобщава служител на спасителната служба, цитиран от агенция Синхуа.Повече от 700 спасители са били изпратени от местните власти да окажат помощ на маратонците.Синхуа съобщи, че, от които 151 вече са намерени от спасителите.