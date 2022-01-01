Атаките на руските сили в Украйна продължават, написа украинската армия във Фейсбук, предаде ДПА.
Продължава настъплението към Киев, най-вече около северната част на украинската столица.
В опит да блокират град Чернихов от югозапад руските части се стремят да превземат градовете Шестовится и Михайло-Коцюбинске, разположени на около 15 км разстояние от Чернихов, посочва ДПА.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че при обстрел е бил повреден важен водопровод близо до Чернихов, което означава , че градът с население 280 000 жители може да остане без вода.
Продължава настъплението към Киев, най-вече около северната част на украинската столица.
Частната американска спътникова компания Максар (Maxar Technologies) посочи, че на сателитни кадри, разпространени вчера, се вижда, че руските военни части продължават да се разполагат все по-близо до Киев и извършват артилерийски обстрел по жилищни райони, информира Ройтерс.
As women and children in Ukraine flee West many soldiers head East to the front line. This moment captures Andrew saying goodbye to his partner Yarina before boarding a train to Dnipro, Ukraine to help with the war efforts. https://t.co/ikAy5hPQqt— CBS News (@CBSNews) March 12, 2022
📸: Dan Kitwood/Getty Images pic.twitter.com/r9p4hARQ2S
На кадри се виждат също така дълги колони с автомобили, с които хората се опитват да напуснат Киев, а на други кадри се виждат продължаващи пожари на летище Антонов.
Our latest #satellite imagery from this morning, March 9, 2022, 10:16 a.m. local time, of the crisis in Ukraine. This set of before and after images show destroyed homes and buildings of the besieged southern #Ukraine city of #Mariupol. (Location: 47.104, 37.560) pic.twitter.com/RywSTPqUKZ— Maxar Technologies (@Maxar) March 9, 2022
В опит да блокират град Чернихов от югозапад руските части се стремят да превземат градовете Шестовится и Михайло-Коцюбинске, разположени на около 15 км разстояние от Чернихов, посочва ДПА.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че при обстрел е бил повреден важен водопровод близо до Чернихов, което означава , че градът с население 280 000 жители може да остане без вода.