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Атаките на руските сили в Украйна продължават, написа украинската армия във Фейсбук, предаде ДПА.

Продължава настъплението към Киев, най-вече около северната част на украинската столица. Частната американска спътникова компания Максар (Maxar Technologies) посочи, че на сателитни кадри, разпространени вчера, се вижда, че руските военни части продължават да се разполагат все по-близо до Киев и извършват артилерийски обстрел по жилищни райони, информира Ройтерс.  На кадри се виждат също така дълги колони с автомобили, с които хората се опитват да напуснат Киев, а на други кадри се виждат продължаващи пожари на летище Антонов.

В опит да блокират град Чернихов от югозапад руските части се стремят да превземат градовете Шестовится и Михайло-Коцюбинске, разположени на около 15 км разстояние от Чернихов, посочва ДПА.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че при обстрел е бил повреден важен водопровод близо до Чернихов, което означава , че градът с население 280 000 жители може да остане без вода.

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БТА

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