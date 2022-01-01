As women and children in Ukraine flee West many soldiers head East to the front line. This moment captures Andrew saying goodbye to his partner Yarina before boarding a train to Dnipro, Ukraine to help with the war efforts. https://t.co/ikAy5hPQqt



📸: Dan Kitwood/Getty Images pic.twitter.com/r9p4hARQ2S — CBS News (@CBSNews) March 12, 2022

Our latest #satellite imagery from this morning, March 9, 2022, 10:16 a.m. local time, of the crisis in Ukraine. This set of before and after images show destroyed homes and buildings of the besieged southern #Ukraine city of #Mariupol. (Location: 47.104, 37.560) pic.twitter.com/RywSTPqUKZ — Maxar Technologies (@Maxar) March 9, 2022

, написа украинската армия във Фейсбук, предаде ДПА., най-вече около северната част на украинската столица.Частната американска спътникова компания Максар (Maxar Technologies) посочи, че на сателитни кадри, разпространени вчера, се вижда, чеи извършват артилерийски обстрел по жилищни райони, информира Ройтерс.На кадри се виждат също така дълги колони с, а на други кадри се виждат продължаващи пожари на летище Антонов.В опит да блокират град Чернихов от югозапад, разположени на около 15 км разстояние от Чернихов, посочва ДПА.Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че при обстрел е бил повреден важен водопровод близо до Чернихов, което означава , че градът с население 280 000 жители може да остане без вода.