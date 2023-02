Певицата Риана беше над всичко, откривайки и закривайки шоуто между полувремената на "Супербоул", носейки се високо върху платформа над терена на стадион "Стейт фарм" в Глендейл, Аризона, съобщават световните осведомителни агенции.



С участието си в спектакъла, съпътстващ финала на първенството на Националната футболна лига (НФЛ), изпълнителката отбеляза завръщането си към изпълненията на живо след 7-годишно отсъствие. И също така разкри, че очаква второ дете.



Риана беше поканена и за шоуто през 2019 г., когато отказа да участва в знак на солидарност с куотърбека и активист за граждански права Колин Каперник. След отказа й хедлайнер на шоуто стана група "Марун 5".



Този път липсваха изненади от гост-звезди, включени в много предишни шоута между полувремена на "Супербоул". Риана обаче имаше сюрприз за всички, който разкри по време на участието си, а по-късно беше потвърден и от неин представител - че певицата е бременна с второто си дете.



Изпълнителката носеше яркочервен гащеризон, позволяващ да се види наедрялото й коремче, което подхрани вълна от спекулации в социалните мрежи до голямото разкритие.



Певицата стоеше на прозрачна правоъгълна платформа, която се вдигаше и спускаше, докато пееше текста на "Bitch Better Have My Money" над терена на стадион "Стейт фарм".



Танцьори, облечени в бели костюми в ски стил и затъмнени очила, разполагаха със свои собствени окачени платформи, които се движеха в синхрон с нейните.



Риана изпълни и други свои хитове като "Work", "Where Have You Been", "Only Girl".



Темата и цветовата гама останаха същите по време на 13-минутното шоу, като на моменти сцената се къпеше в червени светлини, а във въздуха над нея избухваха златни фойерверки.



Светлините заблестяха отново, когато Риана се издигна сама обратно във въздуха и изпя един от най-големите си хитове, "Diamonds", закривайки спектакъла.



Изпълнението на родената в Барбадос певица отбеляза първата й самостоятелна изява от седем години насам и първата, откакто стана майка преди девет месеца. Тя роди първото си дете през месец май.



Риана е сред най-продаваните изпълнителки с над 250 милиона копия на албуми. Певицата не е издавала албум от 2016 г., когато на музикалния пазар излезе тавата й "Anti". За последен път Риана пя на сцена на наградите "Грами" през 2018 г.



Преди началото на мача кънтри певецът Крис Стейпълтън, "придружен" единствено от своята електрическа китара, изпълни химна като прочувствена балада с примеси на рок.



Докато осемкратният носител на "Грами" пееше, звездата от "CODA: Дете на глухи родители" Трой Коцур, първият глух човек, спечелил актьорски "Оскар", показваше текста на химна на жестомимичен език.



Със свои изпълнения на шоуто между полувремената на "Супебоул" се представиха също Шерил Лий Ралф и Бейбифейс, а на стадиона присъстваха известни фенове от света на шоубизнеса като Пол Ръд, Брадли Купър, Кевин Харт, Джей-Зи, Тифани Хадиш, майсторът кулинар Гордън Рамзи.



В рекламите, показани на "Супербоул", участваха знаменитости като Серена Уилямс, Адам Драйвър и Джон Траволта. В реклама в края на играта ирландските рокаджии Ю Ту разкриха, че се завръщат на концертната сцена за първи път от 2019 г.