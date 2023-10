Пощенска банка като работодател: Виртуална разходка и кандидатстване през Instagram

Търсенето на работа и търсенето на служители в днешни дни е процес, в който подборът се случва двупосочно. Хората все повече (и с право) имат изисквания към компанията или бизнеса, с който ще се обвържат, интересуват се от неговата репутация, дългосрочни планове, възможностите за израстване и обучение, както и социалните придобивки, които биха получавали като служители.Много по-лесно би се случвал този процес, ако кандидатстващите за работа при конкретен работодател могат да се запознаят предварително с неговите характеристики и постижения и още преди да отидат на интервю, вече знаят защо искат да станат част от неговия екип.Затова и стартирахме проекта Top Employers, който има за цел да представи пълноценно едни от най-добрите компании в България и да даде ценна информация за всеки, който обмисля да изпрати документите си за разглеждане от HR специалистите в някоя от тях.

Първият работодател, който се представя в тази кампания, е– носител на редица български и международни награди за топ работодател, а също така и бизнес, който се развива в крачка с времето не само по отношение на клиентите си, но и на служителите. Със своя иновативен подход и новаторство финансовата институция определено е компания, която в последно време преобръща представите за банката като консервативно място за работа.Развитието на човешките ресурси в системата на Пощенска банка минава на изцяло ново ниво през 2022 година, когато там е създадена интегрирана система от нови дигитални решения (за привличане и управление на таланти) с фокус върху геймификацията и персонализираното преживяване. Всички тези решения и нови инструменти взаимно се допълват и са полезни както за кандидати и служители, така и за HR екипа.Част от тези дигитални решения са всъщност иновативни канали за комуникация с кандидати и служители –

Пощенска банка е първата компания в България, която създава кариерен чатбот във Viber – едно от топ 10 най-сваляни приложения в света, което се използва от 94% от потребителите в България. Чатботът SKY by Postbank е пътеводител във вселената от кариерни възможности, който може да ви помогне в избора на свободна позиция в Пощенска банка, ще ви праща информация и обяви за стаж и работа, ще ви предизвиква и насочва да откривате най-важното за вас и повече за Пощенска банка като работодател.Можете да го пробвате още в този момент тук или директно във Viber, като потърсите: „Пощенска банка кариери“ и се убедите сами в неговите способности.пък, представя Пощенска банка като работодател по интерактивен начин. Чрез различни куизове и игри във виртуална среда можеш да се запознаеш с ценностите, придобивки за служителите, наградите, работната среда, възможности за обучение, развитие, любопитни факти и полезна информация. Апликацията прави компютърно генерирана симулация на тематично свързани с банката 3D обекти и среди за едно вдъхновяващо виртуално пътешествие в света на компанията като работодател.Неслучайно през 2023 г. проектът печели награда за Employer Branding иновация за това, че използва технологията на виртуалната реалност по различен и интересен начин, който се отличава именно с прилагане на геймификация във виртуална среда (за разлика от стандартния подход за използване на VR в бизнеса най-вече чрез 360 градусови видео разходки и пасивно представяне на корпоративна информация).

Пощенска банка залага и на един по-различен, по-смел и по-атрактивен интерактивен кариерен сайт http://www.careers.postbank.bg с добавена стойност за кандидатите. Сайтът се отличава с дигитална геймификация в кариерната куиз-игра „Ново начало“ , която предизвиква кандидидатите със своеобразно „интергалактическо пътешествие“. Куиз-играта е близък до младото поколение, ангажиращ и полезен начин, по който банката показва какъв тип служители търси и едновременно с това помага на потребителя да определи своите кариерни предпочитания, умения и ценности, след което го насочва с видео обяви към подходящи свободни позиции спрямо личностния му профил. Всеки, който „се предизвика“, независимо дали ще кандидатства за позиция, може да научи повече за себе си и за подходящите за него позиции.

Геймифицираното пътешествие в Пощенска банка продължава и след като станете неин служител, когато ще имате свой персонализиран портал за електронно обучение и ваша индивидуална пътека за развитие спрямо позицията ви. Ще можете да ползвате интерактивен симулатор за обратна връзка си други интересни геймификации, които ще направят процеса на учене по-лесен, интересен и ефективен.По отношение на социалните мрежи, Пощенска банка също е новатор. В Instagram компанията пусна концептуално нов канал за подбор PostbankSuperstarter , така че да привлече стажанти и потенциални служители, които ползват именно тази социална мрежа. Там младите хора могат да кандидатстват за стаж бързо и лесно с Instagram CV само с 3 снимки или стори. И още нещо – Пощенска банка е първата банка в България, която създаде свой Тик ток канал @postbankbg в популярната социална мрежа.

Всички тези иновации логично водят и към българско и международно признание. Финансовата институция, която е сред най-големите работодатели у нас, през 2023 г. получи отличието "Топ работодател” (Top Employer) в България от международния независим Top Employers Institute, който сертифицира най-добрите места за работа в света.Признанието е получено след детайлен мониторинг на процесите в компанията през изминалата 2022 година. Той е установил, че банката има иновативна визия и високи стандарти при прилагането на световно утвърдени работодателски практики в управлението на човешките ресурси, грижата за хората, условията на труд, програмите за личностно и професионално развитие на служителите и др.Наградата е още по-ценна и заради факта, че Пощенска банка е първата компания от групата на Eurobank, която получава признанието “Топ работодател”. Top Employers Institute пък е създаден преди повече от 30 години, като досега е сертифицирал над 2000 компании от над 120 държави.

Грижата за служителите печели още награди за Пощенска банка, при това международни - на престижния конкурс Employer Brand Stars Awards 2023 бизнесът е отличен в силно конкурентните категории: „Използване на дигитални технологии“ („Use of Digital“) и „Преживяване на кандидатите“ („Candidate Experience“).Тези награди са реално признание за ангажимента на Пощенска банка, която е и единствен победител от България, в прилагането на иновативни стратегии и успешни работодателски практики. Employer Brand Stars е награда, която се присъжда на организации, развиваща работна атмосфера, която стимулира пълния потенциал на своите служители.И ако си мислите, че с това престижните отличия за финансовата институция се изчерпват, много се лъжете. Всъщност през 2023 година Пощенска банка е спечелила над 10 престижни награди за своите иновации и проекти в сферата на човешките ресурси, грижата за служителите и управлението на работодателския бранд. Сред тях са също наградата Employer of Choice 2023 в категория „Технологии в управлението на човешки ресурси“, Employer Branding Awards (b2b media) в категориите Excellence in Teamwork 2023 и Employer Branding Innovation 2023.

През тази година банката е сред големите победители и в конкурса за най-добър работодател в България – Career Show Awards , защото е компанията с най-много златни награди – цели четири. Признанията са в едни от най-атрактивните и оспорвани категории на конкурса тази година: „Най-добър работодател” в секторите „Банкиране” и „Финанси”, „Използване на технологии в HR”, както и за „HR екип“. Наградите са за иновативните и креативни решения за привличане, обучение, управление и развитие на таланти, както и за екипа на банката, който стои зад тях. Компанията получава също пето отличие и в общата и най-оспорвана категорияВсичко изброено дотук доказва, че финансовата институция се отнася изключително сериозно и адекватно към намирането и управлението на човешки ресурси във времена, в които служителите прекарват много повече време в дигитална среда, водят динамичен живот и имат изисквания към работодателите. Фокусът на Пощенска банка е насочен към нейните настоящи и бъдещи служители и желанието на банката е да бъде именно онова работно място, което осигурява както предизвикателства, така и атрактивни условия, носещи удовлетворение на индивидуално и екипно ниво.