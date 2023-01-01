Ето кои са те:

Кандидати за общински съветници:

3. ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

6. ПП НДСВ

7. ПП ГЕРБ

14. Граждани за Общината

20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

25. СДС

26. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

33. ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН

37. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

42. ВЪЗРАЖДАНЕ

44. Съюз на свободните демократи

47. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

57. Движение за права и свободи – ДПС

61. КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

68. МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ, СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“)

69. МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (КП „ЛЕВИЦАТА!“, ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „МИР“)

12 кандидати се впускат в битката за Русе на местния вот на 29 октомври.- ПП Средна европейска класа;- ПП НДСВ;- ПП ГЕРБ;- ПП Има такъв народ;– СДС;- ПП Движение Гергьовден;– Възраждане;- Съюз на свободните демократи;- Движение за права и свободи – ДПС;- коалиция Продължаваме промяната – Демократична България;- МК „България на регионите“ (ВМРО – Българско национално движение, Консервативна България, Съюз на патриотичните сили „Защита“)– МК „БСП за България“ (КП „Левицата!“, ПП „Политическо движение Социалдемократи“, КП „Алтернативата на гражданите“, ПП „МИР“).101. Здравко Димитров Паскалиев102. Илиян Димитров Паскалиев101. Веселин Стефанов Василев102. Иво Димитров Иванов101. Красимир Цеков Иванов102. Илиян Василев Илиев103. Ралица Йорданова Герганова104. Владислав Николаев Владов105. Бранимир Петев Костадинов106. Съткъ Муталибов Ириев107. Георги Върбанов Върбанов108. Златко Петров Захариев109. Милен Тодоров Минков110. Марияна Недева Сабриева111. Тодор Венциславов Тодоров112. Павлин Иванов Иванов113. Ивелина Ивова Ненова114. Стоян Георгиев Димов115. Нели Пенева Ченкова116. Гергана Димитрова Димитрова117. Поли Свежен Иванова118. Георги Венциславов Иванов119. Стефан Димитров Стефанов120. Йордан Трифонов Иванов121. Октай Айриев Нуриев122. Деян Дончев Дунчев123. Иван Стоилов Иванов124. Красимир Славейков Павлов125. Мариан Пенчев Цветанов126. Румен Иванов Иванов101. Алисе Кямилова Муртезова102. Орлин Йорданов Дяков103. Светлозар Георгиев Симеонов104. Стоян Борисов Христов105. Йорданка Миронова Даневска106. Росица Борисова Георгиева107. Иван Петров Иванов108. Росица Ганчева Кръстева109. Евгени Игнатов Игнатов110. Емил Ивайлов Кьостебеков111. Мария Сашева Георгиева112. Радомир Хараланов Хараланов113. Станислав Бончев Бонев114. Михаил Петков Илиев115. Мирослав Йорданов Залев116. Владислав Димов Атанасов117. Виктория Мариянова Николова118. Михаил Павлов Павлов119. Елица Валентинова Събева120. Мартин Тихомиров Киров121. Елка Матева Симеонова122. Марияна Викторова Данова-Иванчева123. Игнат Андреев Трайков124. Кристиян Георгиев Иванов125. Ивелина Иванова Бонева126. Максим Христов Христов127. Томислав Господинов Кръстев128. Василена Валентинова Цанкова-Борисова129. Радостина Сашева Давидова130. Ехлиман Ебайзер Етем131. Иван Петров Краев132. Радослав Иванов Дудев133. Биляна Георгиева Николова134. Елка Кирилова Райкова135. Емилия Славева Стоянова136. Евгени Евгениев Чавдаров137. Ненчо Данев Захов138. Нели Йорданова Христова139. Росица Борисова Енчева140. Христо Иванов Белчев141. Мирослав Радославов Николов142. Кристина Бориславова Мариянова143. Ростислав Даниелов Христов144. Илия Великов Иванов145. Венцислав Янков Минков146. Наска Бончева Трайкова147. Мариета Мартинова Христова148. Добромир Величков Илиев149. Евелин Ганчев Енчев150. Борис Иванов Неделчев151. Николай Бойчев Георгиев101. Галичка Тинкова Николова102. Стефан Анков Бояджиев103. Владислава Георгиева Гарвалова104. Веселин Димитров Додев105. Илиян Атанасов Атанасов106. Наталия Георгиева Вецова107. Джем Бехат Али108. Светла Николаева Кърчева-Веселинова109. Христофор Нацков Минков110. Ивелина Младенова Йорданова111. Веселин Маринов Димитров112. Дария Косева Данаилова-Коева113. Наталия Михова Стоянова114. Христо Ивайлов Минев115. Павлин Николаев Билчев116. Елизабет Гаро Ерганян117. Кристиан Милков Димитров118. Пламен Русков Георгиев119. Десислава Георгиева Иванова120. Александър Стефанов Колев121. Ваня Йорданова Георгиева122. Георги Йорданов Казаков123. Пламен Василев Ганчев124. Николай Мирославов Петков125. Борислав Иванов Борисов126. Димитър Йосифов Йосифов127. Петя Йонкова Дъбнишка128. Христина Емилова Тодорова129. Мирослав Светославов Енчев130. Иван Николаев Колев131. Ева Тихомирова Кънчева132. Борислав Петров Караиванов133. Теменуга Валериева Малева134. Ангелина Николова Чобанова135. Вероника Венелинова Стоева101. Боян Анастасов Стоянов102. Стефан Теодоров Миланов103. Иван Росенов Величков104. Недко Силянов Сидеров105. Емил Антимов Йорданов106. Ивайло Валентинов Зашев107. Валери Владимиров Великов108. Иван Спасов Спасов109. Росен Людмилов Солаков110. Лиана Левоновна Шагирян111. Венцислав Йорданов Балтаджиев112. Станислава Мирославова Стоянова113. Любомир Володиев Тончев114. Нели Панайотова Стоянова115. Георги Николаев Димитров116. Георги Стоянов Георгиев117. Калина Тонева Тонева118. Анета Евгениева Мартинова119. Симона Ефтимова Филипова120. Елица Ивелинова Иванова-Лачева121. Николай Марчев Георгиев122. Ивайло Иванов Радев123. Ангел Ицов Радев124. Ивелина Иванова Иванова125. Павел Любенов Станев126. Дилян Христов Дамянов127. Красимир Стефанов Бонев128. Красимира Станиславова Стоянова129. Марияна Илиева Колева130. Силвестер Руменов Златанов131. Георги Искренов Дряновски132. Ангел Асков Радев133. Мериян Стефанова Йорданова101. Анатоли Стефанов Станев102. Татяна Агоп Нахабедян-Минчева103. Николай Василев Чанев104. Илиян Димитров Илиев105. Мартин Илиянов Илиев106. Силвия Георгиева Коева107. Анабел Свиленова Кръстева108. Велислав Стоянов Серафимов109. Ивелин Красимиров Машков110. Тихомир Любенов Колев111. Спас Стефанов Спасов112. Иво Сашев Савов113. Десислава Христофорова Григорова114. Цветомир Георгиев Пенев115. Тодор Георгиев Калоев116. Йорданка Петкова Великова117. Ваня Милославова Христова118. Детелина Тинкова Драганчева119. Георги Антонов Тончев120. Геновева Красимирова Дикова121. Ирина Петкова Влаева101. Станимир Стефанов Станчев102. Елеонора Николаева Николова103. Свилен Филипов Иванов104. Калоян Георгиев Кръстев105. Йосиф Трифонов Новаков106. Теодор Тодоров Оджаков107. Веселин Тодоров Велчев108. Юрий Михайлов Георгиев109. Бисер Ганчев Николов110. Людмил Иванов Киров111. Севдалина Радославова Стоянова112. Нина Тодорова Йорданова113. Виктория Валентинова Мачорска114. Веселина Друмева Иванова115. Лазар Георгиев Пенев116. Иво Христов Иванов117. Станимир Минков Ангелов118. Галя Петрова Денкова119. Звезделина Стойчева Минкова120. Симеон Теодоров Руменов121. Димитър Ангелов Тодоров122. Айдън Мустафов Демирджиев123. Ирина Стоянова Иванова124. Нина Дякова Дякова125. Велизар Станиславов Иванов126. Инджи Бехчетов Мехмедов127. Константин Веселинов Станчев128. Бойко Христов Цонев129. Невяна Енчева Атанасова130. Милена Йорданова Станчева131. Мартин Светлозаров Бънов132. Илиян Георгиев Радков133. Милан Николов Маринов134. Теодора Красимирова Георгиева135. Веско Валентинов Георгиев136. Илия Цветанов Ламбев137. Магдалена Константинова Руйчева138. Марин Миланов Маринов139. Илко Йорданов Маринов140. Ралица Ангелова Ангелова141. Мартин Ганчев Николов142. Дойчин Спасов Гарвалов143. Надя Стефанова Жекова144. Татяна Стоянова Стойкова145. Милен Вечеславов Манолов146. Полина Юлиянова Кирилова147. Елеонора Борисова Иванова148. Красимир Кръстев Димов149. Бранислав Бисеров Иванов150. Божил Маринов Николов151. Иван Петров Григоров101. Християн Любомиров Топалов102. Минчо Маринов Минчев101. Кристиян Пламенов Вълчев102. Елина Веселинова Теодорова103. Марияна Иванова Чолакова104. Валентина Василева Пенева105. Иво Иванов Петров106. Камелия Венциславова Тодорова107. Габриел Миленов Горанов108. Ралица Дилянова Георгиева109. Петко Каменов Няголов110. Мартин Маринов Илиев111. Ирена Пламенова Пейкова112. Красимир Иванов Иванов113. Радостина Иванова Вълкова114. Тодор Божидаров Донев101. Емил Петров Бачийски102. Гергана Стаменова Тапанска103. Боян Ангелов Атанасов104. Кънчо Асенов Йорданов105. Върбан Йорданов Венков101. Златан Стоянов Златанов102. Милен Иванов Боев103. Мариян Йорданов Димитров104. Христо Кирилов Попов105. Богомил Станчев Тодоров106. Костадин Петков Георгиев107. Тодор Петков Савов108. Полина Пламенова Георгиева109. Стефан Драгомиров Динов110. Мирослав Николов Чомезов111. Мирослав Димитров Александров112. Сава Николов Попов113. Красимир Харизанов Харизанов114. Анелия Стефанова Христова115. Искрен Великов Маринов116. Пламен Иванов Петров117. Радостина Христова Андреева118. София Илиянова Бърдарова119. Светлана Генчева Методиева120. Михаил Тодоров Стоянов121. Атанас Красимиров Кръстев122. Калоян Пламенов Иванов123. Павлина Димитрова Петрова124. Симона Диянова Георгиева125. Пламен Славов Георгиев126. Александър Стефанов Александров127. Даниела Стойчева Георгиева128. Стефка Александрова Александрова129. Димитър Иванов Йорданов130. Росица Йорданова Данева131. Петя Георгиева Попова132. Юлия Доломанжи133. Радослав Иванов Иванов134. Румен Николов Генов135. Петя Богомилова Тодорова136. Иво Савов Узунов137. Рафаил Антонов Арабаджийски138. Константин Румянов Костадинов139. Стефка Пенкова Костадинова140. Стефан Александров Александров141. Иван Йорданов Иванов142. Тодор Янков Николов143. Ивелин Мариянов Димитров144. Виолета Орлинова Красимирова101. Деян Иванов Недков102. Ясен Младенов Лазаров103. Вероника Пламенова Гечева104. Иван Маринов Чехларов105. Мая Сашева Русанова106. Жулиен Йорданов Таушанов107. Емил Денков Денков108. Симеон Николов Михнев109. Зорница Валериева Петрова110. Галин Николаев Ганчев111. Калоян Михайлов Михайлов112. Калоян Георгиев Миланов113. Момчил Асенов Кирилов114. Камен Петров Милков115. Стоян Йорданов Топалов116. Калоян Милков Борисов117. Генчо Стойков Попов118. Пламен Йорданов Радев119. Мартина Андреева Лазарова120. Петър Пламенов Стоянов121. Росен Антонов Станев122. Красен Йорданов Колев123. Васил Тодоров Василев124. Николай Маргаритов Нинов125. Георги Вълков Хасърджиев126. Румяна Димитрова Радева127. Райчо Николов Трайков128. Владимир Валентинов Петков129. Александър Росенов Маринов130. Валерий Димитров Скорчев131. Галя Атанасова Николова132. Ганка Петрова Алексова133. Ивайло Бориславов Българинов134. Камен Пламенов Симеонов135. Надежда Красимирова Шанова136. Нелия Мирославова Златанска137. Николай Радославов Чернев138. Пламен Божидаров Андреев139. Ралица Стоянова Златанска140. Румен Руменов Копанков141. Борислав Иванов Българинов101. Мартин Николов Иванов102. Марко Иванов Иванов103. Костадин Иванов Аврамов104. Нихат Себатин Нехат105. Себатин Нехат Хюсмен101. Айдоан Апти Джелил102. Борислав Пламенов Рачев103. Семра Юмерова Джиниева104. Гюнай Аккъева Кадънкова105. Тунчер Зюлкюфов Абтишев106. Сениха Хълмиева Салимова107. Джюнейт Танер Ниязиев108. Харика Айдънова Сакаллъ109. Митко Александров Ружинов110. Шенол Алиев Алиосманов111. Магдалена Емилова Въловска112. Нуршен Хасанова Керимова113. Нежди Айдънов Ибрямов114. Ейля Еролова Бехатова115. Емре Аднан Абтула116. Елена Ганчева Христова117. Дауд Мехмед Ибрям101. Иво Стоянов Иванов102. Иван Драгомиров Михов103. Велина Пламенова Иванова104. Дарина Петрова Занева105. Кирил Иванов Драганов106. Тодор Трифонов Чубуров107. Камен Николов Колев108. Ивелина Стефанова Керчева109. Марин Иванов Георгиев110. Стефан Атанасов Бабачев111. Веселина Димитрова Ненова-Иванова112. Юлиан Ангелов Шопов113. Красимира Стефанова Тодорова114. Милена Красимирова Цветкова101. Рена Енчева Стефанова102. Митко Христов Кунчев103. Калоян Тончев Тончев104. Велизар Тодоров Павлов105. Петя Георгиева Кашукеева106. Калин Ивайлов Иванов107. Деян Миленов Герасимов108. Христо Цвятков Лютаков109. Ростислав Юриев Кандиларов110. Ангел Йорданов Стефанов111. Даниела Стоянова Петрова112. Стамен Николаев Белчев113. Искрен Цветанов Иванов114. Емил Илиев Сарафов115. Евгений Николаев Хараламбиев116. Йордан Красимиров Петков117. Михаил Руменов Михов118. Емилиян Маринов Енев119. Анета Емилова Ангелова120. Даниела Лъчезарова Лютакова121. Десислава Йорданова Бенкова-Владова122. Борислав Миленов Герасимов123. Свилен Петков Малакчиев124. Красимир Юлианов Кехайов125. Хубен Светозаров Нурев126. Александър Константинов Кунев127. Орлин Радославов Пенков128. Татяна Димитрова Дончева129. Иво Христов Василев130. Георги Радостинов Георгиев131. Пламен Георгиев Абаджиев132. Велико Митков Минков133. Живко Димитров Парашкевов134. Борислав Енчев Тодоров135. Йордан Петров Илиев136. Кристина Руменова Николова137. Калина Маринова Пенева138. Йоана Тодорова Терзиева139. Емил Стоянов Драганов140. Петър Цеков Пантев141. Михаил Валериев Русев142. Антони Димов Иванов143. Георги Теодоров Рачев144. Руслана Любенова Хубенова145. Ангел Стефанов Стефанов146. Васил Христов Василев147. Айля Инджибатова Сарамова148. Бранимир Огнянов Стефанов149. Ана Емануилова Василева150. Стефан Методиев Влайков151. Людмил Христов Христов101. Иво Колев Пазарджиев102. Галин Тодоров Григоров103. Искрен Василев Веселинов104. Траян Тихомиров Тотев105. Драгомир Неделчев Кочанов106. Пресиян Петров Костадинов107. Стамен Бориславов Димитров108. Владо Владимиров Владов109. Цветелин Георгиев Радулов110. Димитър Илиев Димитров111. Ивелин Величков Иванов112. Владимир Иванов Деспотов113. Деян Цветков Димитров114. Милен Неделчев Коев115. Стелиян Богданов Стефанов116. Николай Цветомиров Петров117. Маринела Валентинова Казанова118. Борислав Николаев Минев119. Михаил Ростиславов Русинов120. Димитър Петров Стоянов121. Михаела Чавдарова Ченкова122. Нана Иванова Пенева123. Веселина Начкова Накова124. Александър Георгиев Камарашев125. Красимир Косев Димитров126. Георги Димитров Коцев127. Искра Димитрова Дулянова128. Георги Мирославов Георгиев129. Таня Милева Даскалова130. Христо Илиев Иванов131. Никола Иванов Лазаров132. Атанас Йорданов Петров133. Стефан Стефанов Манев134. Янина Трифонова Рибчева135. Десислава Красимирова Георгиева136. Милко Колев Маринов137. Пламен Димитров Георгиев138. Петър Михайлов Йорданов139. Панко Москов Бумбалов140. Иван Василев Гайдаров141. Бисер Александров Енчев142. Калина Людмилова Попова143. Дилянка Денчева Великова144. Мая Пантелеева Желязкова145. Деница Любенова Недева146. Ивайло Атанасов Стефанов147. Йоана Живкова Емануилова148. Галя Атанасова Николова149. Нора Георгиева Димитрова150. Даниел Николов Джумалийски151. Стефан Георгиев Бучаков101. Пенчо Пламенов Милков102. Христо Иванов Белоев103. Биляна Георгиева Иванова104. Валери Йорданов Иванов105. Асен Иванов Ласонин106. Енчо Илиев Енчев107. Пламен Христомиров Рашев108. Пламенка Георгиева Ангелова109. Иван Костадинов Иванов110. Веселко Илиев Цветков111. Деница Красимирова Иванова112. Йовчо Георгиев Смилов113. Нора Десиславова Стоянова114. Елисавета Донева Досева115. Добрин Райчев Райчев116. Микаел Врамшабух Чакълджиян117. Елена Колева Райкова118. Мирослав Ангелов Малчев119. Атанас Александров Пеев120. Илона Стефанова Русева121. Косьо Тодоров Станев122. Вили Икономов Шишков123. Александър Николов Димитров124. Емил Кирилов Георгиев125. Десислава Милкова Димитрова126. Мелиха Биролова Тодорова127. Стефка Романова Караколева128. Иван Цветанов Петров129. Константин Енчев Костадинов130. Александър Йорданов Дюлгеров131. Мария Валентинова Станчева132. Стефан Светославов Михов133. Пламен Кръстев Петков134. Милен Неделчев Михов135. Георги Колев Георгиев136. Иванчо Кирилов Илиев137. Сашо Петров Стоянов138. Стефан Цветомиров Цанев139. Красимир Данаилов Кръстев140. Владимир Димитров Димитров141. Вера Иванова Иванова142. Елиан Димитров Пантелеев143. Преслава Димитрова Макаер144. Даниел Симеонов Йорданов145. Стефани Теодорова Стефанова146. Пламенка Петрова Топалова147. Николай Кръстев Колев148. Благовест Павлинов Панайотов149. Надежда Стефанова Калинова150. Калоян Георгиев Терзиев151. Златан Ванев Василев