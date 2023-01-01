12 кандидати се впускат в битката за Русе на местния вот на 29 октомври.
Ето кои са те:
3. Здравко Димитров Паскалиев - ПП Средна европейска класа;
6. Илиян Василев Илиев - ПП НДСВ;
7. Иван Стефанов Иванов - ПП ГЕРБ;
21. Анатоли Стефанов Станев - ПП Има такъв народ;
25. Станимир Стефанов Станчев – СДС;
33. Кристиян Пламенов Вълчев - ПП Движение Гергьовден;
42. Златан Стоянов Златанов – Възраждане;
44. Борислав Иванов Българинов - Съюз на свободните демократи;
57. Айдоан Апти Джелил - Движение за права и свободи – ДПС;
66. Рена Енчева Стефанова - коалиция Продължаваме промяната – Демократична България;
68. Искрен Василев Веселинов - МК „България на регионите“ (ВМРО – Българско национално движение, Консервативна България, Съюз на патриотичните сили „Защита“)
69. Пенчо Пламенов Милков – МК „БСП за България“ (КП „Левицата!“, ПП „Политическо движение Социалдемократи“, КП „Алтернативата на гражданите“, ПП „МИР“).
Кандидати за общински съветници:
3. ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
101. Здравко Димитров Паскалиев
102. Илиян Димитров Паскалиев
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
101. Веселин Стефанов Василев
102. Иво Димитров Иванов
6. ПП НДСВ
101. Красимир Цеков Иванов
102. Илиян Василев Илиев
103. Ралица Йорданова Герганова
104. Владислав Николаев Владов
105. Бранимир Петев Костадинов
106. Съткъ Муталибов Ириев
107. Георги Върбанов Върбанов
108. Златко Петров Захариев
109. Милен Тодоров Минков
110. Марияна Недева Сабриева
111. Тодор Венциславов Тодоров
112. Павлин Иванов Иванов
113. Ивелина Ивова Ненова
114. Стоян Георгиев Димов
115. Нели Пенева Ченкова
116. Гергана Димитрова Димитрова
117. Поли Свежен Иванова
118. Георги Венциславов Иванов
119. Стефан Димитров Стефанов
120. Йордан Трифонов Иванов
121. Октай Айриев Нуриев
122. Деян Дончев Дунчев
123. Иван Стоилов Иванов
124. Красимир Славейков Павлов
125. Мариан Пенчев Цветанов
126. Румен Иванов Иванов
7. ПП ГЕРБ
101. Алисе Кямилова Муртезова
102. Орлин Йорданов Дяков
103. Светлозар Георгиев Симеонов
104. Стоян Борисов Христов
105. Йорданка Миронова Даневска
106. Росица Борисова Георгиева
107. Иван Петров Иванов
108. Росица Ганчева Кръстева
109. Евгени Игнатов Игнатов
110. Емил Ивайлов Кьостебеков
111. Мария Сашева Георгиева
112. Радомир Хараланов Хараланов
113. Станислав Бончев Бонев
114. Михаил Петков Илиев
115. Мирослав Йорданов Залев
116. Владислав Димов Атанасов
117. Виктория Мариянова Николова
118. Михаил Павлов Павлов
119. Елица Валентинова Събева
120. Мартин Тихомиров Киров
121. Елка Матева Симеонова
122. Марияна Викторова Данова-Иванчева
123. Игнат Андреев Трайков
124. Кристиян Георгиев Иванов
125. Ивелина Иванова Бонева
126. Максим Христов Христов
127. Томислав Господинов Кръстев
128. Василена Валентинова Цанкова-Борисова
129. Радостина Сашева Давидова
130. Ехлиман Ебайзер Етем
131. Иван Петров Краев
132. Радослав Иванов Дудев
133. Биляна Георгиева Николова
134. Елка Кирилова Райкова
135. Емилия Славева Стоянова
136. Евгени Евгениев Чавдаров
137. Ненчо Данев Захов
138. Нели Йорданова Христова
139. Росица Борисова Енчева
140. Христо Иванов Белчев
141. Мирослав Радославов Николов
142. Кристина Бориславова Мариянова
143. Ростислав Даниелов Христов
144. Илия Великов Иванов
145. Венцислав Янков Минков
146. Наска Бончева Трайкова
147. Мариета Мартинова Христова
148. Добромир Величков Илиев
149. Евелин Ганчев Енчев
150. Борис Иванов Неделчев
151. Николай Бойчев Георгиев
14. Граждани за Общината
101. Галичка Тинкова Николова
102. Стефан Анков Бояджиев
103. Владислава Георгиева Гарвалова
104. Веселин Димитров Додев
105. Илиян Атанасов Атанасов
106. Наталия Георгиева Вецова
107. Джем Бехат Али
108. Светла Николаева Кърчева-Веселинова
109. Христофор Нацков Минков
110. Ивелина Младенова Йорданова
111. Веселин Маринов Димитров
112. Дария Косева Данаилова-Коева
113. Наталия Михова Стоянова
114. Христо Ивайлов Минев
115. Павлин Николаев Билчев
116. Елизабет Гаро Ерганян
117. Кристиан Милков Димитров
118. Пламен Русков Георгиев
119. Десислава Георгиева Иванова
120. Александър Стефанов Колев
121. Ваня Йорданова Георгиева
122. Георги Йорданов Казаков
123. Пламен Василев Ганчев
124. Николай Мирославов Петков
125. Борислав Иванов Борисов
126. Димитър Йосифов Йосифов
127. Петя Йонкова Дъбнишка
128. Христина Емилова Тодорова
129. Мирослав Светославов Енчев
130. Иван Николаев Колев
131. Ева Тихомирова Кънчева
132. Борислав Петров Караиванов
133. Теменуга Валериева Малева
134. Ангелина Николова Чобанова
135. Вероника Венелинова Стоева
20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
101. Боян Анастасов Стоянов
102. Стефан Теодоров Миланов
103. Иван Росенов Величков
104. Недко Силянов Сидеров
105. Емил Антимов Йорданов
106. Ивайло Валентинов Зашев
107. Валери Владимиров Великов
108. Иван Спасов Спасов
109. Росен Людмилов Солаков
110. Лиана Левоновна Шагирян
111. Венцислав Йорданов Балтаджиев
112. Станислава Мирославова Стоянова
113. Любомир Володиев Тончев
114. Нели Панайотова Стоянова
115. Георги Николаев Димитров
116. Георги Стоянов Георгиев
117. Калина Тонева Тонева
118. Анета Евгениева Мартинова
119. Симона Ефтимова Филипова
120. Елица Ивелинова Иванова-Лачева
121. Николай Марчев Георгиев
122. Ивайло Иванов Радев
123. Ангел Ицов Радев
124. Ивелина Иванова Иванова
125. Павел Любенов Станев
126. Дилян Христов Дамянов
127. Красимир Стефанов Бонев
128. Красимира Станиславова Стоянова
129. Марияна Илиева Колева
130. Силвестер Руменов Златанов
131. Георги Искренов Дряновски
132. Ангел Асков Радев
133. Мериян Стефанова Йорданова
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. Анатоли Стефанов Станев
102. Татяна Агоп Нахабедян-Минчева
103. Николай Василев Чанев
104. Илиян Димитров Илиев
105. Мартин Илиянов Илиев
106. Силвия Георгиева Коева
107. Анабел Свиленова Кръстева
108. Велислав Стоянов Серафимов
109. Ивелин Красимиров Машков
110. Тихомир Любенов Колев
111. Спас Стефанов Спасов
112. Иво Сашев Савов
113. Десислава Христофорова Григорова
114. Цветомир Георгиев Пенев
115. Тодор Георгиев Калоев
116. Йорданка Петкова Великова
117. Ваня Милославова Христова
118. Детелина Тинкова Драганчева
119. Георги Антонов Тончев
120. Геновева Красимирова Дикова
121. Ирина Петкова Влаева
25. СДС
101. Станимир Стефанов Станчев
102. Елеонора Николаева Николова
103. Свилен Филипов Иванов
104. Калоян Георгиев Кръстев
105. Йосиф Трифонов Новаков
106. Теодор Тодоров Оджаков
107. Веселин Тодоров Велчев
108. Юрий Михайлов Георгиев
109. Бисер Ганчев Николов
110. Людмил Иванов Киров
111. Севдалина Радославова Стоянова
112. Нина Тодорова Йорданова
113. Виктория Валентинова Мачорска
114. Веселина Друмева Иванова
115. Лазар Георгиев Пенев
116. Иво Христов Иванов
117. Станимир Минков Ангелов
118. Галя Петрова Денкова
119. Звезделина Стойчева Минкова
120. Симеон Теодоров Руменов
121. Димитър Ангелов Тодоров
122. Айдън Мустафов Демирджиев
123. Ирина Стоянова Иванова
124. Нина Дякова Дякова
125. Велизар Станиславов Иванов
126. Инджи Бехчетов Мехмедов
127. Константин Веселинов Станчев
128. Бойко Христов Цонев
129. Невяна Енчева Атанасова
130. Милена Йорданова Станчева
131. Мартин Светлозаров Бънов
132. Илиян Георгиев Радков
133. Милан Николов Маринов
134. Теодора Красимирова Георгиева
135. Веско Валентинов Георгиев
136. Илия Цветанов Ламбев
137. Магдалена Константинова Руйчева
138. Марин Миланов Маринов
139. Илко Йорданов Маринов
140. Ралица Ангелова Ангелова
141. Мартин Ганчев Николов
142. Дойчин Спасов Гарвалов
143. Надя Стефанова Жекова
144. Татяна Стоянова Стойкова
145. Милен Вечеславов Манолов
146. Полина Юлиянова Кирилова
147. Елеонора Борисова Иванова
148. Красимир Кръстев Димов
149. Бранислав Бисеров Иванов
150. Божил Маринов Николов
151. Иван Петров Григоров
26. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
101. Християн Любомиров Топалов
102. Минчо Маринов Минчев
33. ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН
101. Кристиян Пламенов Вълчев
102. Елина Веселинова Теодорова
103. Марияна Иванова Чолакова
104. Валентина Василева Пенева
105. Иво Иванов Петров
106. Камелия Венциславова Тодорова
107. Габриел Миленов Горанов
108. Ралица Дилянова Георгиева
109. Петко Каменов Няголов
110. Мартин Маринов Илиев
111. Ирена Пламенова Пейкова
112. Красимир Иванов Иванов
113. Радостина Иванова Вълкова
114. Тодор Божидаров Донев
37. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
101. Емил Петров Бачийски
102. Гергана Стаменова Тапанска
103. Боян Ангелов Атанасов
104. Кънчо Асенов Йорданов
105. Върбан Йорданов Венков
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Златан Стоянов Златанов
102. Милен Иванов Боев
103. Мариян Йорданов Димитров
104. Христо Кирилов Попов
105. Богомил Станчев Тодоров
106. Костадин Петков Георгиев
107. Тодор Петков Савов
108. Полина Пламенова Георгиева
109. Стефан Драгомиров Динов
110. Мирослав Николов Чомезов
111. Мирослав Димитров Александров
112. Сава Николов Попов
113. Красимир Харизанов Харизанов
114. Анелия Стефанова Христова
115. Искрен Великов Маринов
116. Пламен Иванов Петров
117. Радостина Христова Андреева
118. София Илиянова Бърдарова
119. Светлана Генчева Методиева
120. Михаил Тодоров Стоянов
121. Атанас Красимиров Кръстев
122. Калоян Пламенов Иванов
123. Павлина Димитрова Петрова
124. Симона Диянова Георгиева
125. Пламен Славов Георгиев
126. Александър Стефанов Александров
127. Даниела Стойчева Георгиева
128. Стефка Александрова Александрова
129. Димитър Иванов Йорданов
130. Росица Йорданова Данева
131. Петя Георгиева Попова
132. Юлия Доломанжи
133. Радослав Иванов Иванов
134. Румен Николов Генов
135. Петя Богомилова Тодорова
136. Иво Савов Узунов
137. Рафаил Антонов Арабаджийски
138. Константин Румянов Костадинов
139. Стефка Пенкова Костадинова
140. Стефан Александров Александров
141. Иван Йорданов Иванов
142. Тодор Янков Николов
143. Ивелин Мариянов Димитров
144. Виолета Орлинова Красимирова
44. Съюз на свободните демократи
101. Деян Иванов Недков
102. Ясен Младенов Лазаров
103. Вероника Пламенова Гечева
104. Иван Маринов Чехларов
105. Мая Сашева Русанова
106. Жулиен Йорданов Таушанов
107. Емил Денков Денков
108. Симеон Николов Михнев
109. Зорница Валериева Петрова
110. Галин Николаев Ганчев
111. Калоян Михайлов Михайлов
112. Калоян Георгиев Миланов
113. Момчил Асенов Кирилов
114. Камен Петров Милков
115. Стоян Йорданов Топалов
116. Калоян Милков Борисов
117. Генчо Стойков Попов
118. Пламен Йорданов Радев
119. Мартина Андреева Лазарова
120. Петър Пламенов Стоянов
121. Росен Антонов Станев
122. Красен Йорданов Колев
123. Васил Тодоров Василев
124. Николай Маргаритов Нинов
125. Георги Вълков Хасърджиев
126. Румяна Димитрова Радева
127. Райчо Николов Трайков
128. Владимир Валентинов Петков
129. Александър Росенов Маринов
130. Валерий Димитров Скорчев
131. Галя Атанасова Николова
132. Ганка Петрова Алексова
133. Ивайло Бориславов Българинов
134. Камен Пламенов Симеонов
135. Надежда Красимирова Шанова
136. Нелия Мирославова Златанска
137. Николай Радославов Чернев
138. Пламен Божидаров Андреев
139. Ралица Стоянова Златанска
140. Румен Руменов Копанков
141. Борислав Иванов Българинов
47. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
101. Мартин Николов Иванов
102. Марко Иванов Иванов
103. Костадин Иванов Аврамов
104. Нихат Себатин Нехат
105. Себатин Нехат Хюсмен
57. Движение за права и свободи – ДПС
101. Айдоан Апти Джелил
102. Борислав Пламенов Рачев
103. Семра Юмерова Джиниева
104. Гюнай Аккъева Кадънкова
105. Тунчер Зюлкюфов Абтишев
106. Сениха Хълмиева Салимова
107. Джюнейт Танер Ниязиев
108. Харика Айдънова Сакаллъ
109. Митко Александров Ружинов
110. Шенол Алиев Алиосманов
111. Магдалена Емилова Въловска
112. Нуршен Хасанова Керимова
113. Нежди Айдънов Ибрямов
114. Ейля Еролова Бехатова
115. Емре Аднан Абтула
116. Елена Ганчева Христова
117. Дауд Мехмед Ибрям
61. КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)
101. Иво Стоянов Иванов
102. Иван Драгомиров Михов
103. Велина Пламенова Иванова
104. Дарина Петрова Занева
105. Кирил Иванов Драганов
106. Тодор Трифонов Чубуров
107. Камен Николов Колев
108. Ивелина Стефанова Керчева
109. Марин Иванов Георгиев
110. Стефан Атанасов Бабачев
111. Веселина Димитрова Ненова-Иванова
112. Юлиан Ангелов Шопов
113. Красимира Стефанова Тодорова
114. Милена Красимирова Цветкова
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Рена Енчева Стефанова
102. Митко Христов Кунчев
103. Калоян Тончев Тончев
104. Велизар Тодоров Павлов
105. Петя Георгиева Кашукеева
106. Калин Ивайлов Иванов
107. Деян Миленов Герасимов
108. Христо Цвятков Лютаков
109. Ростислав Юриев Кандиларов
110. Ангел Йорданов Стефанов
111. Даниела Стоянова Петрова
112. Стамен Николаев Белчев
113. Искрен Цветанов Иванов
114. Емил Илиев Сарафов
115. Евгений Николаев Хараламбиев
116. Йордан Красимиров Петков
117. Михаил Руменов Михов
118. Емилиян Маринов Енев
119. Анета Емилова Ангелова
120. Даниела Лъчезарова Лютакова
121. Десислава Йорданова Бенкова-Владова
122. Борислав Миленов Герасимов
123. Свилен Петков Малакчиев
124. Красимир Юлианов Кехайов
125. Хубен Светозаров Нурев
126. Александър Константинов Кунев
127. Орлин Радославов Пенков
128. Татяна Димитрова Дончева
129. Иво Христов Василев
130. Георги Радостинов Георгиев
131. Пламен Георгиев Абаджиев
132. Велико Митков Минков
133. Живко Димитров Парашкевов
134. Борислав Енчев Тодоров
135. Йордан Петров Илиев
136. Кристина Руменова Николова
137. Калина Маринова Пенева
138. Йоана Тодорова Терзиева
139. Емил Стоянов Драганов
140. Петър Цеков Пантев
141. Михаил Валериев Русев
142. Антони Димов Иванов
143. Георги Теодоров Рачев
144. Руслана Любенова Хубенова
145. Ангел Стефанов Стефанов
146. Васил Христов Василев
147. Айля Инджибатова Сарамова
148. Бранимир Огнянов Стефанов
149. Ана Емануилова Василева
150. Стефан Методиев Влайков
151. Людмил Христов Христов
68. МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ, СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“)
101. Иво Колев Пазарджиев
102. Галин Тодоров Григоров
103. Искрен Василев Веселинов
104. Траян Тихомиров Тотев
105. Драгомир Неделчев Кочанов
106. Пресиян Петров Костадинов
107. Стамен Бориславов Димитров
108. Владо Владимиров Владов
109. Цветелин Георгиев Радулов
110. Димитър Илиев Димитров
111. Ивелин Величков Иванов
112. Владимир Иванов Деспотов
113. Деян Цветков Димитров
114. Милен Неделчев Коев
115. Стелиян Богданов Стефанов
116. Николай Цветомиров Петров
117. Маринела Валентинова Казанова
118. Борислав Николаев Минев
119. Михаил Ростиславов Русинов
120. Димитър Петров Стоянов
121. Михаела Чавдарова Ченкова
122. Нана Иванова Пенева
123. Веселина Начкова Накова
124. Александър Георгиев Камарашев
125. Красимир Косев Димитров
126. Георги Димитров Коцев
127. Искра Димитрова Дулянова
128. Георги Мирославов Георгиев
129. Таня Милева Даскалова
130. Христо Илиев Иванов
131. Никола Иванов Лазаров
132. Атанас Йорданов Петров
133. Стефан Стефанов Манев
134. Янина Трифонова Рибчева
135. Десислава Красимирова Георгиева
136. Милко Колев Маринов
137. Пламен Димитров Георгиев
138. Петър Михайлов Йорданов
139. Панко Москов Бумбалов
140. Иван Василев Гайдаров
141. Бисер Александров Енчев
142. Калина Людмилова Попова
143. Дилянка Денчева Великова
144. Мая Пантелеева Желязкова
145. Деница Любенова Недева
146. Ивайло Атанасов Стефанов
147. Йоана Живкова Емануилова
148. Галя Атанасова Николова
149. Нора Георгиева Димитрова
150. Даниел Николов Джумалийски
151. Стефан Георгиев Бучаков
69. МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (КП „ЛЕВИЦАТА!“, ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „МИР“)
101. Пенчо Пламенов Милков
102. Христо Иванов Белоев
103. Биляна Георгиева Иванова
104. Валери Йорданов Иванов
105. Асен Иванов Ласонин
106. Енчо Илиев Енчев
107. Пламен Христомиров Рашев
108. Пламенка Георгиева Ангелова
109. Иван Костадинов Иванов
110. Веселко Илиев Цветков
111. Деница Красимирова Иванова
112. Йовчо Георгиев Смилов
113. Нора Десиславова Стоянова
114. Елисавета Донева Досева
115. Добрин Райчев Райчев
116. Микаел Врамшабух Чакълджиян
117. Елена Колева Райкова
118. Мирослав Ангелов Малчев
119. Атанас Александров Пеев
120. Илона Стефанова Русева
121. Косьо Тодоров Станев
122. Вили Икономов Шишков
123. Александър Николов Димитров
124. Емил Кирилов Георгиев
125. Десислава Милкова Димитрова
126. Мелиха Биролова Тодорова
127. Стефка Романова Караколева
128. Иван Цветанов Петров
129. Константин Енчев Костадинов
130. Александър Йорданов Дюлгеров
131. Мария Валентинова Станчева
132. Стефан Светославов Михов
133. Пламен Кръстев Петков
134. Милен Неделчев Михов
135. Георги Колев Георгиев
136. Иванчо Кирилов Илиев
137. Сашо Петров Стоянов
138. Стефан Цветомиров Цанев
139. Красимир Данаилов Кръстев
140. Владимир Димитров Димитров
141. Вера Иванова Иванова
142. Елиан Димитров Пантелеев
143. Преслава Димитрова Макаер
144. Даниел Симеонов Йорданов
145. Стефани Теодорова Стефанова
146. Пламенка Петрова Топалова
147. Николай Кръстев Колев
148. Благовест Павлинов Панайотов
149. Надежда Стефанова Калинова
150. Калоян Георгиев Терзиев
151. Златан Ванев Василев
Ето кои са те:
3. Здравко Димитров Паскалиев - ПП Средна европейска класа;
6. Илиян Василев Илиев - ПП НДСВ;
7. Иван Стефанов Иванов - ПП ГЕРБ;
21. Анатоли Стефанов Станев - ПП Има такъв народ;
25. Станимир Стефанов Станчев – СДС;
33. Кристиян Пламенов Вълчев - ПП Движение Гергьовден;
42. Златан Стоянов Златанов – Възраждане;
44. Борислав Иванов Българинов - Съюз на свободните демократи;
57. Айдоан Апти Джелил - Движение за права и свободи – ДПС;
66. Рена Енчева Стефанова - коалиция Продължаваме промяната – Демократична България;
68. Искрен Василев Веселинов - МК „България на регионите“ (ВМРО – Българско национално движение, Консервативна България, Съюз на патриотичните сили „Защита“)
69. Пенчо Пламенов Милков – МК „БСП за България“ (КП „Левицата!“, ПП „Политическо движение Социалдемократи“, КП „Алтернативата на гражданите“, ПП „МИР“).
Кандидати за общински съветници:
3. ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
101. Здравко Димитров Паскалиев
102. Илиян Димитров Паскалиев
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
101. Веселин Стефанов Василев
102. Иво Димитров Иванов
6. ПП НДСВ
101. Красимир Цеков Иванов
102. Илиян Василев Илиев
103. Ралица Йорданова Герганова
104. Владислав Николаев Владов
105. Бранимир Петев Костадинов
106. Съткъ Муталибов Ириев
107. Георги Върбанов Върбанов
108. Златко Петров Захариев
109. Милен Тодоров Минков
110. Марияна Недева Сабриева
111. Тодор Венциславов Тодоров
112. Павлин Иванов Иванов
113. Ивелина Ивова Ненова
114. Стоян Георгиев Димов
115. Нели Пенева Ченкова
116. Гергана Димитрова Димитрова
117. Поли Свежен Иванова
118. Георги Венциславов Иванов
119. Стефан Димитров Стефанов
120. Йордан Трифонов Иванов
121. Октай Айриев Нуриев
122. Деян Дончев Дунчев
123. Иван Стоилов Иванов
124. Красимир Славейков Павлов
125. Мариан Пенчев Цветанов
126. Румен Иванов Иванов
7. ПП ГЕРБ
101. Алисе Кямилова Муртезова
102. Орлин Йорданов Дяков
103. Светлозар Георгиев Симеонов
104. Стоян Борисов Христов
105. Йорданка Миронова Даневска
106. Росица Борисова Георгиева
107. Иван Петров Иванов
108. Росица Ганчева Кръстева
109. Евгени Игнатов Игнатов
110. Емил Ивайлов Кьостебеков
111. Мария Сашева Георгиева
112. Радомир Хараланов Хараланов
113. Станислав Бончев Бонев
114. Михаил Петков Илиев
115. Мирослав Йорданов Залев
116. Владислав Димов Атанасов
117. Виктория Мариянова Николова
118. Михаил Павлов Павлов
119. Елица Валентинова Събева
120. Мартин Тихомиров Киров
121. Елка Матева Симеонова
122. Марияна Викторова Данова-Иванчева
123. Игнат Андреев Трайков
124. Кристиян Георгиев Иванов
125. Ивелина Иванова Бонева
126. Максим Христов Христов
127. Томислав Господинов Кръстев
128. Василена Валентинова Цанкова-Борисова
129. Радостина Сашева Давидова
130. Ехлиман Ебайзер Етем
131. Иван Петров Краев
132. Радослав Иванов Дудев
133. Биляна Георгиева Николова
134. Елка Кирилова Райкова
135. Емилия Славева Стоянова
136. Евгени Евгениев Чавдаров
137. Ненчо Данев Захов
138. Нели Йорданова Христова
139. Росица Борисова Енчева
140. Христо Иванов Белчев
141. Мирослав Радославов Николов
142. Кристина Бориславова Мариянова
143. Ростислав Даниелов Христов
144. Илия Великов Иванов
145. Венцислав Янков Минков
146. Наска Бончева Трайкова
147. Мариета Мартинова Христова
148. Добромир Величков Илиев
149. Евелин Ганчев Енчев
150. Борис Иванов Неделчев
151. Николай Бойчев Георгиев
14. Граждани за Общината
101. Галичка Тинкова Николова
102. Стефан Анков Бояджиев
103. Владислава Георгиева Гарвалова
104. Веселин Димитров Додев
105. Илиян Атанасов Атанасов
106. Наталия Георгиева Вецова
107. Джем Бехат Али
108. Светла Николаева Кърчева-Веселинова
109. Христофор Нацков Минков
110. Ивелина Младенова Йорданова
111. Веселин Маринов Димитров
112. Дария Косева Данаилова-Коева
113. Наталия Михова Стоянова
114. Христо Ивайлов Минев
115. Павлин Николаев Билчев
116. Елизабет Гаро Ерганян
117. Кристиан Милков Димитров
118. Пламен Русков Георгиев
119. Десислава Георгиева Иванова
120. Александър Стефанов Колев
121. Ваня Йорданова Георгиева
122. Георги Йорданов Казаков
123. Пламен Василев Ганчев
124. Николай Мирославов Петков
125. Борислав Иванов Борисов
126. Димитър Йосифов Йосифов
127. Петя Йонкова Дъбнишка
128. Христина Емилова Тодорова
129. Мирослав Светославов Енчев
130. Иван Николаев Колев
131. Ева Тихомирова Кънчева
132. Борислав Петров Караиванов
133. Теменуга Валериева Малева
134. Ангелина Николова Чобанова
135. Вероника Венелинова Стоева
20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
101. Боян Анастасов Стоянов
102. Стефан Теодоров Миланов
103. Иван Росенов Величков
104. Недко Силянов Сидеров
105. Емил Антимов Йорданов
106. Ивайло Валентинов Зашев
107. Валери Владимиров Великов
108. Иван Спасов Спасов
109. Росен Людмилов Солаков
110. Лиана Левоновна Шагирян
111. Венцислав Йорданов Балтаджиев
112. Станислава Мирославова Стоянова
113. Любомир Володиев Тончев
114. Нели Панайотова Стоянова
115. Георги Николаев Димитров
116. Георги Стоянов Георгиев
117. Калина Тонева Тонева
118. Анета Евгениева Мартинова
119. Симона Ефтимова Филипова
120. Елица Ивелинова Иванова-Лачева
121. Николай Марчев Георгиев
122. Ивайло Иванов Радев
123. Ангел Ицов Радев
124. Ивелина Иванова Иванова
125. Павел Любенов Станев
126. Дилян Христов Дамянов
127. Красимир Стефанов Бонев
128. Красимира Станиславова Стоянова
129. Марияна Илиева Колева
130. Силвестер Руменов Златанов
131. Георги Искренов Дряновски
132. Ангел Асков Радев
133. Мериян Стефанова Йорданова
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. Анатоли Стефанов Станев
102. Татяна Агоп Нахабедян-Минчева
103. Николай Василев Чанев
104. Илиян Димитров Илиев
105. Мартин Илиянов Илиев
106. Силвия Георгиева Коева
107. Анабел Свиленова Кръстева
108. Велислав Стоянов Серафимов
109. Ивелин Красимиров Машков
110. Тихомир Любенов Колев
111. Спас Стефанов Спасов
112. Иво Сашев Савов
113. Десислава Христофорова Григорова
114. Цветомир Георгиев Пенев
115. Тодор Георгиев Калоев
116. Йорданка Петкова Великова
117. Ваня Милославова Христова
118. Детелина Тинкова Драганчева
119. Георги Антонов Тончев
120. Геновева Красимирова Дикова
121. Ирина Петкова Влаева
25. СДС
101. Станимир Стефанов Станчев
102. Елеонора Николаева Николова
103. Свилен Филипов Иванов
104. Калоян Георгиев Кръстев
105. Йосиф Трифонов Новаков
106. Теодор Тодоров Оджаков
107. Веселин Тодоров Велчев
108. Юрий Михайлов Георгиев
109. Бисер Ганчев Николов
110. Людмил Иванов Киров
111. Севдалина Радославова Стоянова
112. Нина Тодорова Йорданова
113. Виктория Валентинова Мачорска
114. Веселина Друмева Иванова
115. Лазар Георгиев Пенев
116. Иво Христов Иванов
117. Станимир Минков Ангелов
118. Галя Петрова Денкова
119. Звезделина Стойчева Минкова
120. Симеон Теодоров Руменов
121. Димитър Ангелов Тодоров
122. Айдън Мустафов Демирджиев
123. Ирина Стоянова Иванова
124. Нина Дякова Дякова
125. Велизар Станиславов Иванов
126. Инджи Бехчетов Мехмедов
127. Константин Веселинов Станчев
128. Бойко Христов Цонев
129. Невяна Енчева Атанасова
130. Милена Йорданова Станчева
131. Мартин Светлозаров Бънов
132. Илиян Георгиев Радков
133. Милан Николов Маринов
134. Теодора Красимирова Георгиева
135. Веско Валентинов Георгиев
136. Илия Цветанов Ламбев
137. Магдалена Константинова Руйчева
138. Марин Миланов Маринов
139. Илко Йорданов Маринов
140. Ралица Ангелова Ангелова
141. Мартин Ганчев Николов
142. Дойчин Спасов Гарвалов
143. Надя Стефанова Жекова
144. Татяна Стоянова Стойкова
145. Милен Вечеславов Манолов
146. Полина Юлиянова Кирилова
147. Елеонора Борисова Иванова
148. Красимир Кръстев Димов
149. Бранислав Бисеров Иванов
150. Божил Маринов Николов
151. Иван Петров Григоров
26. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
101. Християн Любомиров Топалов
102. Минчо Маринов Минчев
33. ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН
101. Кристиян Пламенов Вълчев
102. Елина Веселинова Теодорова
103. Марияна Иванова Чолакова
104. Валентина Василева Пенева
105. Иво Иванов Петров
106. Камелия Венциславова Тодорова
107. Габриел Миленов Горанов
108. Ралица Дилянова Георгиева
109. Петко Каменов Няголов
110. Мартин Маринов Илиев
111. Ирена Пламенова Пейкова
112. Красимир Иванов Иванов
113. Радостина Иванова Вълкова
114. Тодор Божидаров Донев
37. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
101. Емил Петров Бачийски
102. Гергана Стаменова Тапанска
103. Боян Ангелов Атанасов
104. Кънчо Асенов Йорданов
105. Върбан Йорданов Венков
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Златан Стоянов Златанов
102. Милен Иванов Боев
103. Мариян Йорданов Димитров
104. Христо Кирилов Попов
105. Богомил Станчев Тодоров
106. Костадин Петков Георгиев
107. Тодор Петков Савов
108. Полина Пламенова Георгиева
109. Стефан Драгомиров Динов
110. Мирослав Николов Чомезов
111. Мирослав Димитров Александров
112. Сава Николов Попов
113. Красимир Харизанов Харизанов
114. Анелия Стефанова Христова
115. Искрен Великов Маринов
116. Пламен Иванов Петров
117. Радостина Христова Андреева
118. София Илиянова Бърдарова
119. Светлана Генчева Методиева
120. Михаил Тодоров Стоянов
121. Атанас Красимиров Кръстев
122. Калоян Пламенов Иванов
123. Павлина Димитрова Петрова
124. Симона Диянова Георгиева
125. Пламен Славов Георгиев
126. Александър Стефанов Александров
127. Даниела Стойчева Георгиева
128. Стефка Александрова Александрова
129. Димитър Иванов Йорданов
130. Росица Йорданова Данева
131. Петя Георгиева Попова
132. Юлия Доломанжи
133. Радослав Иванов Иванов
134. Румен Николов Генов
135. Петя Богомилова Тодорова
136. Иво Савов Узунов
137. Рафаил Антонов Арабаджийски
138. Константин Румянов Костадинов
139. Стефка Пенкова Костадинова
140. Стефан Александров Александров
141. Иван Йорданов Иванов
142. Тодор Янков Николов
143. Ивелин Мариянов Димитров
144. Виолета Орлинова Красимирова
44. Съюз на свободните демократи
101. Деян Иванов Недков
102. Ясен Младенов Лазаров
103. Вероника Пламенова Гечева
104. Иван Маринов Чехларов
105. Мая Сашева Русанова
106. Жулиен Йорданов Таушанов
107. Емил Денков Денков
108. Симеон Николов Михнев
109. Зорница Валериева Петрова
110. Галин Николаев Ганчев
111. Калоян Михайлов Михайлов
112. Калоян Георгиев Миланов
113. Момчил Асенов Кирилов
114. Камен Петров Милков
115. Стоян Йорданов Топалов
116. Калоян Милков Борисов
117. Генчо Стойков Попов
118. Пламен Йорданов Радев
119. Мартина Андреева Лазарова
120. Петър Пламенов Стоянов
121. Росен Антонов Станев
122. Красен Йорданов Колев
123. Васил Тодоров Василев
124. Николай Маргаритов Нинов
125. Георги Вълков Хасърджиев
126. Румяна Димитрова Радева
127. Райчо Николов Трайков
128. Владимир Валентинов Петков
129. Александър Росенов Маринов
130. Валерий Димитров Скорчев
131. Галя Атанасова Николова
132. Ганка Петрова Алексова
133. Ивайло Бориславов Българинов
134. Камен Пламенов Симеонов
135. Надежда Красимирова Шанова
136. Нелия Мирославова Златанска
137. Николай Радославов Чернев
138. Пламен Божидаров Андреев
139. Ралица Стоянова Златанска
140. Румен Руменов Копанков
141. Борислав Иванов Българинов
47. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
101. Мартин Николов Иванов
102. Марко Иванов Иванов
103. Костадин Иванов Аврамов
104. Нихат Себатин Нехат
105. Себатин Нехат Хюсмен
57. Движение за права и свободи – ДПС
101. Айдоан Апти Джелил
102. Борислав Пламенов Рачев
103. Семра Юмерова Джиниева
104. Гюнай Аккъева Кадънкова
105. Тунчер Зюлкюфов Абтишев
106. Сениха Хълмиева Салимова
107. Джюнейт Танер Ниязиев
108. Харика Айдънова Сакаллъ
109. Митко Александров Ружинов
110. Шенол Алиев Алиосманов
111. Магдалена Емилова Въловска
112. Нуршен Хасанова Керимова
113. Нежди Айдънов Ибрямов
114. Ейля Еролова Бехатова
115. Емре Аднан Абтула
116. Елена Ганчева Христова
117. Дауд Мехмед Ибрям
61. КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)
101. Иво Стоянов Иванов
102. Иван Драгомиров Михов
103. Велина Пламенова Иванова
104. Дарина Петрова Занева
105. Кирил Иванов Драганов
106. Тодор Трифонов Чубуров
107. Камен Николов Колев
108. Ивелина Стефанова Керчева
109. Марин Иванов Георгиев
110. Стефан Атанасов Бабачев
111. Веселина Димитрова Ненова-Иванова
112. Юлиан Ангелов Шопов
113. Красимира Стефанова Тодорова
114. Милена Красимирова Цветкова
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Рена Енчева Стефанова
102. Митко Христов Кунчев
103. Калоян Тончев Тончев
104. Велизар Тодоров Павлов
105. Петя Георгиева Кашукеева
106. Калин Ивайлов Иванов
107. Деян Миленов Герасимов
108. Христо Цвятков Лютаков
109. Ростислав Юриев Кандиларов
110. Ангел Йорданов Стефанов
111. Даниела Стоянова Петрова
112. Стамен Николаев Белчев
113. Искрен Цветанов Иванов
114. Емил Илиев Сарафов
115. Евгений Николаев Хараламбиев
116. Йордан Красимиров Петков
117. Михаил Руменов Михов
118. Емилиян Маринов Енев
119. Анета Емилова Ангелова
120. Даниела Лъчезарова Лютакова
121. Десислава Йорданова Бенкова-Владова
122. Борислав Миленов Герасимов
123. Свилен Петков Малакчиев
124. Красимир Юлианов Кехайов
125. Хубен Светозаров Нурев
126. Александър Константинов Кунев
127. Орлин Радославов Пенков
128. Татяна Димитрова Дончева
129. Иво Христов Василев
130. Георги Радостинов Георгиев
131. Пламен Георгиев Абаджиев
132. Велико Митков Минков
133. Живко Димитров Парашкевов
134. Борислав Енчев Тодоров
135. Йордан Петров Илиев
136. Кристина Руменова Николова
137. Калина Маринова Пенева
138. Йоана Тодорова Терзиева
139. Емил Стоянов Драганов
140. Петър Цеков Пантев
141. Михаил Валериев Русев
142. Антони Димов Иванов
143. Георги Теодоров Рачев
144. Руслана Любенова Хубенова
145. Ангел Стефанов Стефанов
146. Васил Христов Василев
147. Айля Инджибатова Сарамова
148. Бранимир Огнянов Стефанов
149. Ана Емануилова Василева
150. Стефан Методиев Влайков
151. Людмил Христов Христов
68. МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ, СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“)
101. Иво Колев Пазарджиев
102. Галин Тодоров Григоров
103. Искрен Василев Веселинов
104. Траян Тихомиров Тотев
105. Драгомир Неделчев Кочанов
106. Пресиян Петров Костадинов
107. Стамен Бориславов Димитров
108. Владо Владимиров Владов
109. Цветелин Георгиев Радулов
110. Димитър Илиев Димитров
111. Ивелин Величков Иванов
112. Владимир Иванов Деспотов
113. Деян Цветков Димитров
114. Милен Неделчев Коев
115. Стелиян Богданов Стефанов
116. Николай Цветомиров Петров
117. Маринела Валентинова Казанова
118. Борислав Николаев Минев
119. Михаил Ростиславов Русинов
120. Димитър Петров Стоянов
121. Михаела Чавдарова Ченкова
122. Нана Иванова Пенева
123. Веселина Начкова Накова
124. Александър Георгиев Камарашев
125. Красимир Косев Димитров
126. Георги Димитров Коцев
127. Искра Димитрова Дулянова
128. Георги Мирославов Георгиев
129. Таня Милева Даскалова
130. Христо Илиев Иванов
131. Никола Иванов Лазаров
132. Атанас Йорданов Петров
133. Стефан Стефанов Манев
134. Янина Трифонова Рибчева
135. Десислава Красимирова Георгиева
136. Милко Колев Маринов
137. Пламен Димитров Георгиев
138. Петър Михайлов Йорданов
139. Панко Москов Бумбалов
140. Иван Василев Гайдаров
141. Бисер Александров Енчев
142. Калина Людмилова Попова
143. Дилянка Денчева Великова
144. Мая Пантелеева Желязкова
145. Деница Любенова Недева
146. Ивайло Атанасов Стефанов
147. Йоана Живкова Емануилова
148. Галя Атанасова Николова
149. Нора Георгиева Димитрова
150. Даниел Николов Джумалийски
151. Стефан Георгиев Бучаков
69. МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (КП „ЛЕВИЦАТА!“, ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „МИР“)
101. Пенчо Пламенов Милков
102. Христо Иванов Белоев
103. Биляна Георгиева Иванова
104. Валери Йорданов Иванов
105. Асен Иванов Ласонин
106. Енчо Илиев Енчев
107. Пламен Христомиров Рашев
108. Пламенка Георгиева Ангелова
109. Иван Костадинов Иванов
110. Веселко Илиев Цветков
111. Деница Красимирова Иванова
112. Йовчо Георгиев Смилов
113. Нора Десиславова Стоянова
114. Елисавета Донева Досева
115. Добрин Райчев Райчев
116. Микаел Врамшабух Чакълджиян
117. Елена Колева Райкова
118. Мирослав Ангелов Малчев
119. Атанас Александров Пеев
120. Илона Стефанова Русева
121. Косьо Тодоров Станев
122. Вили Икономов Шишков
123. Александър Николов Димитров
124. Емил Кирилов Георгиев
125. Десислава Милкова Димитрова
126. Мелиха Биролова Тодорова
127. Стефка Романова Караколева
128. Иван Цветанов Петров
129. Константин Енчев Костадинов
130. Александър Йорданов Дюлгеров
131. Мария Валентинова Станчева
132. Стефан Светославов Михов
133. Пламен Кръстев Петков
134. Милен Неделчев Михов
135. Георги Колев Георгиев
136. Иванчо Кирилов Илиев
137. Сашо Петров Стоянов
138. Стефан Цветомиров Цанев
139. Красимир Данаилов Кръстев
140. Владимир Димитров Димитров
141. Вера Иванова Иванова
142. Елиан Димитров Пантелеев
143. Преслава Димитрова Макаер
144. Даниел Симеонов Йорданов
145. Стефани Теодорова Стефанова
146. Пламенка Петрова Топалова
147. Николай Кръстев Колев
148. Благовест Павлинов Панайотов
149. Надежда Стефанова Калинова
150. Калоян Георгиев Терзиев
151. Златан Ванев Василев