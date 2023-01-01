Кой ще бъде новият кмет на София, това ще стане ясно на балотаж на 5 ноември. За кметския стол в столицата ще се борят Васил Терзиев и Ваня Григорова.

Според първоначалните данни в почти всички райони на София ще има балотажи, с изключение на Средец, където до този момент води Трайчо Трайков от ПП-ДБ.

Засега се очертава битката за районни кметове да бъде между ПП-ДБ и ГЕРБ.

Ето какви са данните при обработени 65.04% СИК протоколи в OИК:

enlightenedРайон Красно село

Цвета Георгиева Николаева от ПП-ДБ – 34.93%
Румен Атанасов Русев – ГЕРБ-СДС – 18%.

enlightenedРайон Люлин

Милко Антонов Младенов от ГЕРБ-СДС - 23.98%.
Георги Емилов Тодоров от ПП-ДБ - 23.61%


enlightenedРайон Студентски

Еней Митков Енчев от ПП-ДБ - 31.38%
Независимият кандидат Петко Горанов Горанов – 20.23%.

enlightenedПодуяне

Кристиян Христов (ПП-ДБ) - 27.31%
Петър Митев (ГЕРБ) - 23.86%

enlightenedТриадица

Димитър Божилов (ПП-ДБ) - 49.45%
Себастиан Таджер (ГЕРБ-СДС) - 13.42%

enlightenedСердика

Момчил Даскалов (ПП-ДБ) - 28.01%
Тодор Кръстев (ГЕРБ-СДС) - 25%

enlightenedЛозенец

Константин Павлов (ПП-ДБ) - 41.30%
Анжелина Тотева (ГЕРБ-СДС) - 16.25%

enlightenedМладост

Ивайло Кукурин (ПП-ДБ) - 35.82%
Юлиян Пейчев (ГЕРБ-СДС) - 16.57%

enlightenedПанчарево

Евгения Алексиева (ГЕРБ-СДС) - 47.71%
Милена Алексиева (ПП-ДБ) - 16.34%

enlightenedКремиковци

Лилия Донкова (ПП-ДБ) - 40.81%
Борис Петров (ГЕРБ-СДС) - 29.81%

enlightenedВъзраждане

Станислав Илиев (ПП-ДБ) - 35.76%
Савина Савова (ГЕРБ-СДС) – 23.82%

enlightenedОвча Купел

Ангел Стефанов (ПП-ДБ) - 32.77%
Борислав Тодоров (ГЕРБ-СДС) - 17.86%

enlightenedОборище

Георги Кузмов (ПП-ДБ) - 44.14%
Йоанна Драгнева (ГЕРБ-СДС) - 17.40%

enlightenedКрасна поляна

Димитър Петров (ПП-ДБ) - 26.62%
Иван Чакъров (ГЕРБ-СДС) - 21,17%

enlightenedВитоша

Зарко Клинков (ПП-ДБ) - 35.15%
Теодор Петков (ГЕРБ-СДС) - 27.80%

enlightenedБанкя

Рангел Марков (ГЕРБ-СДС) - 45.96%
Георги Атанасов (ПП-ДБ) - 19.55%

enlightenedСредец

Трайчо Трайков (ПП-ДБ) - 54.06%
Венцислав Банчев (ГЕРБ-СДС) - 12.95%

enlightenedСлатина

Георги Илиев (ПП-ДБ) - 45.50%
Борислав Борисов (ГЕРБ-СДС) - 14.06%

enlightenedНадежда

Димитър Димов (ГЕРБ-СДС) - 32.84%
Румен Димитров (ПП-ДБ) - 22.59%

enlightenedИлинден

Емил Бранчевски (ПП-ДБ) - 29%
Иван Божилов (ГЕРБ-СДС) - 27.41%

enlightenedИзгрев

Делян Георгиев (ПП-ДБ) - 46.06%
Диян Стаматов (ГЕРБ-СДС) - 19.74%

enlightenedИскър

Ясен Русев (ПП-ДБ) - 24.54%
Ивайло Цеков (ГЕРБ) - 21.87%

enlightenedВръбница

Младен Младенов (ГЕРБ-СДС) - 30.84%
Румен Костадинов (ПП-ДБ) - 20.42%

enlightenedНови Искър

Даниела Райчева (ГЕРБ-СДС) - 42.56%
Владислав Владимиров (независим) - 24.42%
 

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