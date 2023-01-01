Кой ще бъде новият кмет на София, това ще стане ясно на балотаж на 5 ноември. За кметския стол в столицата ще се борят Васил Терзиев и Ваня Григорова.
Според първоначалните данни в почти всички райони на София ще има балотажи, с изключение на Средец, където до този момент води Трайчо Трайков от ПП-ДБ.
Засега се очертава битката за районни кметове да бъде между ПП-ДБ и ГЕРБ.
Ето какви са данните при обработени 65.04% СИК протоколи в OИК:
Район Красно село
Цвета Георгиева Николаева от ПП-ДБ – 34.93%
Румен Атанасов Русев – ГЕРБ-СДС – 18%.
Район Люлин
Милко Антонов Младенов от ГЕРБ-СДС - 23.98%.
Георги Емилов Тодоров от ПП-ДБ - 23.61%
Район Студентски
Еней Митков Енчев от ПП-ДБ - 31.38%
Независимият кандидат Петко Горанов Горанов – 20.23%.
Подуяне
Кристиян Христов (ПП-ДБ) - 27.31%
Петър Митев (ГЕРБ) - 23.86%
Триадица
Димитър Божилов (ПП-ДБ) - 49.45%
Себастиан Таджер (ГЕРБ-СДС) - 13.42%
Сердика
Момчил Даскалов (ПП-ДБ) - 28.01%
Тодор Кръстев (ГЕРБ-СДС) - 25%
Лозенец
Константин Павлов (ПП-ДБ) - 41.30%
Анжелина Тотева (ГЕРБ-СДС) - 16.25%
Младост
Ивайло Кукурин (ПП-ДБ) - 35.82%
Юлиян Пейчев (ГЕРБ-СДС) - 16.57%
Панчарево
Евгения Алексиева (ГЕРБ-СДС) - 47.71%
Милена Алексиева (ПП-ДБ) - 16.34%
Кремиковци
Лилия Донкова (ПП-ДБ) - 40.81%
Борис Петров (ГЕРБ-СДС) - 29.81%
Възраждане
Станислав Илиев (ПП-ДБ) - 35.76%
Савина Савова (ГЕРБ-СДС) – 23.82%
Овча Купел
Ангел Стефанов (ПП-ДБ) - 32.77%
Борислав Тодоров (ГЕРБ-СДС) - 17.86%
Оборище
Георги Кузмов (ПП-ДБ) - 44.14%
Йоанна Драгнева (ГЕРБ-СДС) - 17.40%
Красна поляна
Димитър Петров (ПП-ДБ) - 26.62%
Иван Чакъров (ГЕРБ-СДС) - 21,17%
Витоша
Зарко Клинков (ПП-ДБ) - 35.15%
Теодор Петков (ГЕРБ-СДС) - 27.80%
Банкя
Рангел Марков (ГЕРБ-СДС) - 45.96%
Георги Атанасов (ПП-ДБ) - 19.55%
Средец
Трайчо Трайков (ПП-ДБ) - 54.06%
Венцислав Банчев (ГЕРБ-СДС) - 12.95%
Слатина
Георги Илиев (ПП-ДБ) - 45.50%
Борислав Борисов (ГЕРБ-СДС) - 14.06%
Надежда
Димитър Димов (ГЕРБ-СДС) - 32.84%
Румен Димитров (ПП-ДБ) - 22.59%
Илинден
Емил Бранчевски (ПП-ДБ) - 29%
Иван Божилов (ГЕРБ-СДС) - 27.41%
Изгрев
Делян Георгиев (ПП-ДБ) - 46.06%
Диян Стаматов (ГЕРБ-СДС) - 19.74%
Искър
Ясен Русев (ПП-ДБ) - 24.54%
Ивайло Цеков (ГЕРБ) - 21.87%
Връбница
Младен Младенов (ГЕРБ-СДС) - 30.84%
Румен Костадинов (ПП-ДБ) - 20.42%
Нови Искър
Даниела Райчева (ГЕРБ-СДС) - 42.56%
Владислав Владимиров (независим) - 24.42%
Според първоначалните данни в почти всички райони на София ще има балотажи, с изключение на Средец, където до този момент води Трайчо Трайков от ПП-ДБ.
Засега се очертава битката за районни кметове да бъде между ПП-ДБ и ГЕРБ.
Ето какви са данните при обработени 65.04% СИК протоколи в OИК:
Район Красно село
Цвета Георгиева Николаева от ПП-ДБ – 34.93%
Румен Атанасов Русев – ГЕРБ-СДС – 18%.
Район Люлин
Милко Антонов Младенов от ГЕРБ-СДС - 23.98%.
Георги Емилов Тодоров от ПП-ДБ - 23.61%
Район Студентски
Еней Митков Енчев от ПП-ДБ - 31.38%
Независимият кандидат Петко Горанов Горанов – 20.23%.
Подуяне
Кристиян Христов (ПП-ДБ) - 27.31%
Петър Митев (ГЕРБ) - 23.86%
Триадица
Димитър Божилов (ПП-ДБ) - 49.45%
Себастиан Таджер (ГЕРБ-СДС) - 13.42%
Сердика
Момчил Даскалов (ПП-ДБ) - 28.01%
Тодор Кръстев (ГЕРБ-СДС) - 25%
Лозенец
Константин Павлов (ПП-ДБ) - 41.30%
Анжелина Тотева (ГЕРБ-СДС) - 16.25%
Младост
Ивайло Кукурин (ПП-ДБ) - 35.82%
Юлиян Пейчев (ГЕРБ-СДС) - 16.57%
Панчарево
Евгения Алексиева (ГЕРБ-СДС) - 47.71%
Милена Алексиева (ПП-ДБ) - 16.34%
Кремиковци
Лилия Донкова (ПП-ДБ) - 40.81%
Борис Петров (ГЕРБ-СДС) - 29.81%
Възраждане
Станислав Илиев (ПП-ДБ) - 35.76%
Савина Савова (ГЕРБ-СДС) – 23.82%
Овча Купел
Ангел Стефанов (ПП-ДБ) - 32.77%
Борислав Тодоров (ГЕРБ-СДС) - 17.86%
Оборище
Георги Кузмов (ПП-ДБ) - 44.14%
Йоанна Драгнева (ГЕРБ-СДС) - 17.40%
Красна поляна
Димитър Петров (ПП-ДБ) - 26.62%
Иван Чакъров (ГЕРБ-СДС) - 21,17%
Витоша
Зарко Клинков (ПП-ДБ) - 35.15%
Теодор Петков (ГЕРБ-СДС) - 27.80%
Банкя
Рангел Марков (ГЕРБ-СДС) - 45.96%
Георги Атанасов (ПП-ДБ) - 19.55%
Средец
Трайчо Трайков (ПП-ДБ) - 54.06%
Венцислав Банчев (ГЕРБ-СДС) - 12.95%
Слатина
Георги Илиев (ПП-ДБ) - 45.50%
Борислав Борисов (ГЕРБ-СДС) - 14.06%
Надежда
Димитър Димов (ГЕРБ-СДС) - 32.84%
Румен Димитров (ПП-ДБ) - 22.59%
Илинден
Емил Бранчевски (ПП-ДБ) - 29%
Иван Божилов (ГЕРБ-СДС) - 27.41%
Изгрев
Делян Георгиев (ПП-ДБ) - 46.06%
Диян Стаматов (ГЕРБ-СДС) - 19.74%
Искър
Ясен Русев (ПП-ДБ) - 24.54%
Ивайло Цеков (ГЕРБ) - 21.87%
Връбница
Младен Младенов (ГЕРБ-СДС) - 30.84%
Румен Костадинов (ПП-ДБ) - 20.42%
Нови Искър
Даниела Райчева (ГЕРБ-СДС) - 42.56%
Владислав Владимиров (независим) - 24.42%