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Кой ще бъде новият кмет на, това ще стане ясно на балотаж на 5 ноември. За кметския стол в столицата ще се борят Васил Терзиев и Ваня Григорова.Споредв почти в, с изключение на, където до този момент водиЗасега се очертава битката за районни кметове да бъде между ПП-ДБ и ГЕРБ.Ето какви са данните при обработени 65.04% СИК протоколи в OИК:Цвета Георгиева Николаева от ПП-ДБ –Румен Атанасов Русев – ГЕРБ-СДС – 18%.Милко Антонов Младенов от ГЕРБ-СДС -Георги Емилов Тодоров от ПП-ДБ - 23.61%Еней Митков Енчев от ПП-ДБ -Независимият кандидат Петко Горанов Горанов – 20.23%.Кристиян Христов (ПП-ДБ) -Петър Митев (ГЕРБ) - 23.86%Себастиан Таджер (ГЕРБ-СДС) - 13.42%Момчил Даскалов (ПП-ДБ) -Тодор Кръстев (ГЕРБ-СДС) - 25%Константин Павлов (ПП-ДБ) -Анжелина Тотева (ГЕРБ-СДС) - 16.25%Ивайло Кукурин (ПП-ДБ) -Юлиян Пейчев (ГЕРБ-СДС) - 16.57%Евгения Алексиева (ГЕРБ-СДС) -Милена Алексиева (ПП-ДБ) - 16.34%Борис Петров (ГЕРБ-СДС) - 29.81%Станислав Илиев (ПП-ДБ) -Савина Савова (ГЕРБ-СДС) – 23.82%Ангел Стефанов (ПП-ДБ) -Борислав Тодоров (ГЕРБ-СДС) - 17.86%Георги Кузмов (ПП-ДБ) -Йоанна Драгнева (ГЕРБ-СДС) - 17.40%Димитър Петров (ПП-ДБ) -Иван Чакъров (ГЕРБ-СДС) - 21,17%Зарко Клинков (ПП-ДБ) -Теодор Петков (ГЕРБ-СДС) - 27.80%Рангел Марков (ГЕРБ-СДС) -Георги Атанасов (ПП-ДБ) - 19.55%Венцислав Банчев (ГЕРБ-СДС) - 12.95%Георги Илиев (ПП-ДБ) -Борислав Борисов (ГЕРБ-СДС) - 14.06%Димитър Димов (ГЕРБ-СДС) -Румен Димитров (ПП-ДБ) - 22.59%Емил Бранчевски (ПП-ДБ) -Иван Божилов (ГЕРБ-СДС) - 27.41%Диян Стаматов (ГЕРБ-СДС) - 19.74%Ясен Русев (ПП-ДБ) -Ивайло Цеков (ГЕРБ) - 21.87%Младен Младенов (ГЕРБ-СДС) -Румен Костадинов (ПП-ДБ) - 20.42%Даниела Райчева (ГЕРБ-СДС) -Владислав Владимиров (независим) -