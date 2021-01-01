Заради COVID кризата 50 000 земеделци ще получат помощ. Това ще са 70 милиона лева, които ще даде държавата, за да може да се преодолеят икономическите последици кризата, съобщава NOVA.
По предложение на земеделското министерство 35 млн. лева ще бъдат насочени в животновъдството, като с тях ще бъдат подкрепени близо 20 хиляди фермери.
По 5 млн. лв. ще получат пчеларите, а около 30 млн. лева ще бъдат разпределени между 23 хиляди земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци.
По предложение на земеделското министерство 35 млн. лева ще бъдат насочени в животновъдството, като с тях ще бъдат подкрепени близо 20 хиляди фермери.
По 5 млн. лв. ще получат пчеларите, а около 30 млн. лева ще бъдат разпределени между 23 хиляди земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци.