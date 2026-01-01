„Възраждане“ за пореден път настоя в декларация за прекратяване на военната помощ от България за Украйна.

„На 2 ноември край Киев се случи нещо, което заслужава много повече внимание от поредното дипломатическо уверение, че всичко в Украйна се извършва в името на демокрацията и европейските ценности. Украински граждани се събраха пред сградата, наречена „къща на ужасите“, използвана от подразделение на Украинската национална гвардия, свързвано с корпуса „Азов“. Поводът бяха разпространени сведения за незаконно задържане и издевателства над мобилизирани и военнослужещи, напуснали самоволно своите части“, обясни Коста Стоянов конкретната причина за декларацията.

Ние от „Възраждане“ смятаме, че България трябва категорично да прекрати военната помощ за Украйна и да бъде представен публичен отчет за вече предоставените ресурси от началото на войната досега“, прочете Стоянов. По думите му става дума за българско имущество, български средства и решения, които трябва да бъдат защитени в интерес на българските граждани.

От политическата сила питат какво точно се е случило в тази „къща на ужасите“ и какви действия ще последват, ако разследването установи злоупотреба с власт. Тези въпроси, по думите на Коста Стоянов, са особено важни, когато става дума за държава, която получава огромна военна и финансова подкрепа от Европейския съюз в размер на милиарди евро. „Защото предоставянето на помощ не може да означава отказ от контрол, а политическата солидарност не може да изисква мълчание по всеки неудобен въпрос“, се посочва в декларацията.

„Тук е моментът да припомня, че Илияна Йотова по време на предизборната кампания обеща като президент на България да работи за мир“, подчерта депутатът. „Сега чакаме от нея да осъди нацизма в Украйна и да предприеме преки действия за посредничество при мирни преговори, както и да направи ясна заявка за отмяна на санкциите спрямо Русия. В противен случай ще останем с извода, че всичко е било само предизборна реторика“, изтъкна Коста Стоянов.

„Възраждане“ поставя и въпроса за контрола върху пребиваването на чужди граждани в България и действията на институциите при данни за нарушения. Настояваме Министерството на вътрешните работи да предостави информация за проверките по подадените от нас сигнали и за предприетите мерки“, обяви Стоянов. При установено незаконно пребиваване и незаконни действия е крайно време управляващите да започнат да прилагат предвидените в закона процедури за връщане или извеждане от страната, когато са налице съответните основания, добави той.

От партията смятат също, че е необходимо да се знае какви конкретни мерки предприемат българските служби за предотвратяване на незаконен трафик на оръжия. Особено показателен за необходимостта от последователна и институционална работа е случаят с украинската групировка КУБ и строителството в местността Баба Алино край Варна, отбелязаха от „Възраждане“. Там вече има съдебни производства и разследвания, свързани със строителни дейности, административни решения и документи, чиято законосъобразност се поставя под съмнение, посочи Стоянов. Той попита как са били проверени предоставените документи и какви са резултатите от разследванията. Настояваме компетентните институции да предоставят отговори в рамките на допустимото от закона, заявиха от „Възраждане“.

И докато в България очакваме отговори по тези въпроси, Европейският съюз продължава да поема изключително големи финансови ангажименти към Украйна. За периода 2026–2027 г. беше одобрен заем в размер на 90 млрд. евро, от които 60 млрд. евро са предназначени за отбранителни нужди, се посочва в декларацията. При подобни суми прозрачността не е въпрос на добра воля от страна на европейските институции, а задължително условие за обществено доверие, заяви Коста Стоянов.

Той посочи още, че евродепутатите на партията са отправили въпроси към Европейската комисия и Европейския парламент за това как ще бъде гарантирана максималната прозрачност при предоставянето на средствата, дали съществуващите механизми осигуряват достатъчно ефективен контрол, дали парите стигат там, където трябва, и дали се харчат по предназначение.

Българските граждани имат право да получат този отговор от своя парламент, преди да бъдат поети следващите ангажименти от тяхно име, подчерта Коста Стоянов.