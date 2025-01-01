В дневния ред на днешното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) има точка относно освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор.

След като бъде освободена от ВСС, тя ще се върне на старото си работно място - съдия в Софийския градски съд. На нейно място трябва да бъде избран друг съдия на случаен принцип. Ако решението днес бъде прието, Талева ще напусне поста на “ad hoc” прокурор, след като двегодишният ѝ мандат изтича през началото на декември месец.

Прокурорската колегия на ВСС сменя прокурора, разследващ обвинител номер 1

На 18 октомври 2023 г. ВСС назначи Даниела Талева за разследващ главния прокурор. Решението бе взето с шест глава "за", нямаше против. Съдия Талева от Софийски градски съд е първият магистрат, избран на случаен принцип, който ще разследва главния прокурор.

Жребият беше изтеглен измежду 22 съдии, които са одобрени по новата процедура, приета с промените в НПК и Закона за съдебната власт (ЗСВ) .