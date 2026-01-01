Напрежение пред Столичната община имаше рано тази сутрин. В причина се превърна предложена от кмета на София замяна на два общински имота в „Драгалевци” срещу частен терен в „Княжево”. Граждани от двата квартала протестираха срещу идеята и я определиха като спорна.

Точката отпадна от дневния ред на Столичния общински съвет по предположение на „Продължаваме Промяната – Демократична България”.

Любимият маршрут към Витоша „Слънчева алея“ минава през частен имот: Терзиев търси начин да го запази

Целта е общината да придобие около 1 декар терен, през който преминава една от най-популярните витошки пътеки. В замяна тя предостави два имота с площ над 2 декара.

Частният имот е закупен през 2024 година, без собственикът да е знаел, че през него минава така наречената „слънчева алея“.