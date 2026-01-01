Народното събрание ратифицира две международни споразумения, свързани със стратегическото партньорство между Европейския съюз и Узбекистан и сътрудничеството в европейската гражданска авиация. Решенията бяха приети на първо и второ четене в рамките на едно заседание, като парламентарната група на „Възраждане“ се въздържа и при двете гласувания.

Парламентът ратифицира Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз (ЕС) и Република Узбекистан. Законопроектът за ратифициране на споразумението беше приет на първо и второ четене в едно заседание с подкрепата на всички парламентарни групи без тази на „Възраждане“, която се въздържа при гласуването.

Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество създава основа за по-ефективен и всеобхватен двустранен ангажимент между ЕС и Узбекистан чрез задълбочаване на политическия диалог и разширяване на сътрудничеството в широк спектър от области, включително търговия и инвестиции, устойчиво развитие и свързаност, научни изследвания и иновации, образование, околна среда и изменение на климата, както и върховенство на закона, права на човека и гражданско общество, се посочва в доклада на парламентарната комисия по външна политика.

Споразумението създава възможности и за засилване на сътрудничеството в областта на външната политика и политиката за сигурност, включително по въпроси, свързани с предотвратяването на конфликти и управлението на кризи, киберсигурността, регионалната стабилност, разоръжаването, неразпространението и контрола на оръжията. Предвидени са и нови области на сътрудничество, включително по отношение на критичните суровини, необходими за зеления и цифровия преход, пише още в доклада. Споразумението подкрепя и засилената регионална свързаност, включително чрез инициативата „Глобален портал“ и Транскаспийския транспортен коридор.

От Комисията по външна политика отбелязват, че България и Узбекистан поддържат традиционно добри двустранни отношения и се възприемат като важни партньори съответно в регионите на Югоизточна Европа и Централна Азия. Същевременно съществува значителен потенциал за активизиране и задълбочаване на двустранните отношения, включително в областта на свързаността между Европа и Азия, както и с оглед на нарастващия интерес на българския бизнес към наемането на работна сила от Узбекистан.

Министърът на външните работи Велислава Петрова посочи, че споразумението е стратегическо решение, тъй като Централна Азия се превръща в един от ключовите региони за Европа заради сигурността, енергетиката и търговските пътища между двата континента. Тя отбеляза, че новото споразумение заменя рамката от 1996 г. и поставя отношенията на съвременна и по-амбициозна основа. Споразумението отговаря на националните ни интереси в няколко аспекта, каза външният министър и открои три от тях – свързаността, критични суровини и енергетика, както и сигурността и управлението на миграцията.

Споразумението подкрепя Транскаспийския транспортен коридор и инициативата „Глобален портал“. Като черноморска държава и външна граница на Съюза България има всички основания да бъде естествена европейска врата на този коридор и подкрепата за това споразумение е подкрепа именно за тази наша роля, заяви Велислава Петрова. Колкото по-тясно работим с държавите по маршрутите между Азия и Европа, толкова по-ефективно можем да предотвратяваме незаконната миграция и да гарантираме, че движението на хора става само по законен и контролиран начин, посочи още тя. Министърът отбеляза, че се учредява и парламентарен комитет за сътрудничество, така че и народните представители ще имат роля в това партньорство.

Депутатът от „Възраждане“ Ангел Георгиев посочи, че от групата ще гласуват „въздържал се“. Той посочи, че са „за“ по-добри взаимоотношения с всички държави, но са категорично против вноса на работна ръка. Виждаме заради вноса на работна ръка какво се случва в далеч по-големи държави като Германия и какви са дългосрочните последици, аргументира се Георгиев.

Парламентът ратифицира Конвенцията за Бюрото на Европейската конференция за гражданска авиация

Без дебат, със 152 гласа „за“ и 10 „въздържал се“ (ПГ „Възраждане“) Народното събрание ратифицира на две четения в едно заседание Конвенцията за Бюрото на Европейската конференция за гражданска авиация. В Европейската конференция за гражданска авиация (ECAC) членуват 44 държави, се посочва в доклада на парламентарната транспортна комисия.

Kонференцията има за цел да хармонизира политиките и практиките, както и изработване на общи позиции в областта на гражданското въздухоплаване сред страните членки, посочи при представянето на законопроекта зам.-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова. Мисията е да подпомага непрекъснатото развитие на ефективна, безопасна и устойчива европейска система за въздушен транспорт, подчерта тя. В документа са записани задълженията на Бюрото, определени са правомощията по отношение управлението и изпълнението на тригодишния бюджет на Конференцията, обясни още зам.-министърът.

Конвенцията за Бюрото на Европейската конференция за гражданска авиация има за основна цел да уреди правния статут на Бюрото, като му предостави международна правосубектност и качеството на юридическо лице, се казва в доклада на транспортната комисия. Необходимостта от Конвенцията произтича от факта, че Секретариатът на ECAC, който подпомага дейността на организацията, към настоящия момент няма самостоятелен правен статут, което е определено като риск за ефективното функциониране на организацията.

С новата уредба Бюрото ще може по-ефективно да изпълнява решенията на ECAC, да подпомага международното сътрудничество, да управлява бюджета, да сключва договори и споразумения и да участва в съдебни производства. Ратифицирането на документа ще затвърди и дългогодишното сътрудничество на страната ни с ECAC и ще се създадат условия за допринасяне на поддържането на високи стандарти в областта на гражданското въздухоплаване в съответствие с международните изисквания, посочват от транспортната комисия.

България е подписала Конвенцията на 27 август 2025 г. в Берн, след решение на Министерския съвет.

В мотивите към законопроекта е посочено, че Конвенцията влиза в сила на първия ден от третия месец след датата, на която правителството на Френската република е получило подписите и, когато се изисква, инструментите за ратификация, приемане или одобрение от двадесет и две държави - членки на ECAC (член 15 от Конвенцията).