Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) отплава днес за своята пета експедиция към Антарктида с тържествен военен ритуал по изпращането му на Морската гара във Варна.

Корабът ще поеме курс към Антарктида, за да участва в осигуряването на поредната българска полярна експедиция и научноизследователската дейност на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.

Президентът връчи националния флаг на 35-ата Българска антарктическа експедиция

От Висшето военноморско училище във Варна подчертават, че мисията на НИК 421 е от съществено значение за развитието на българското полярно присъствие, провеждането на научни изследвания и утвърждаването на страната ни като активен участник в международното антарктическо сътрудничество.

Участниците в 35-ата българска антарктическа експедиция ще посетят остров Смит и Антарктическия полуостров. Това съобщи преди отпътуването на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) за Ледения континент неговият командир кап. II ранг Радко Муевски. За екипажа и кораба това е пета поредна мисия, която е огромна чест и отговорност като част от 35-ата българска антарктическа експедиция, отбеляза той.

Сред намеренията на полярниците е да бъдат взети геоложки проби отново от Антарктическия полуостров при единия от експериментите, фокусиран в измерване на теченията, но това е въпрос на планировка на място, която зависи от хидрометеорологичните условия, поясни командирът.

Важен акцент е, че предстои стъпване за втори пореден път на остров Смит, където се планира да се направи и полеви лагер, който да осигури продължителен престой на български учени в този регион на Южните Шетландски острови.

Тази година, съвместно с Института по подводна археология на България, ще бъдат търсени подводни обекти, съобщи още кап. Муевски като уточни, че това е единият от пилотните проекти, които ще започнат. Ще бъдат изследвани всички стари полуобитания по бреговете около местата, които посещават, с надеждата и те да подскажат присъствието на такива кораби. Идеята е да се открият потънали плавателни съдове, които още преди 100-150 години са осигурявали дейността на Ледения континент.

При петото му плаване на борда на НИК 421 има двадесет и четирима практиканти - осемнайсет български и шест чуждестранни курсанти, заедно с двама преподаватели от Висшето военноморско училище, които осигуряват тяхната практика и изпълняват програмата за учене.

Кап. Муевски очаква корабът да се завърне в България в средата на месец април. Той подчерта, че към момента няма нещо, което да безпокои командния състав и екипажа. Всички са подготвени, спокойни, уверени и се надяват на хубаво време и на достатъчно време да изпълнят в благоприятни условия задачите на експедицията.

При настоящата, 35-а полярна експедиция на остров Смит ще бъде изграден български полеви лагер, каза при изпращането на научноизследователския кораб (НИК 421) „Св. св. Кирил и Методий“ проф. Христо Пимпирев. Той уточни, че от вчера е факт най-новата карта на тази част на острова, която е на българския екип. По думите му единият от заливите там носи името на капитана на НИК 421 Радко Муевски. Освен това на нея фигурира и Bulgarian Field Camp - българският полеви лагер, където смятаме да стъпим и да забием българското знаме, каза Пимпирев. Той изтъкна, че при тази експедиция родните полярници вече ще колонизират и други части на Антарктика, не само остров Ливингстън.

НИК 421 вече категорично не е просто логистичен кораб, а научноизследователски, допълни Пимпирев. По думите му при това плаване на него ще бъдат изпълнявани 12 проекта. За пръв път през тази година българските учени ще започнат да търсят потънали кораби. Проектът е съвместен на Българския антарктически институт и Центъра за подводна археология в Созопол. Единият от участниците в него е българин, който живее и работи в Австралия, изучил е всички карти и дневници на капитани на потънали кораби край Ледения континент, така че ще стъпим на тази база, посочи Пимпирев. Според него едва ли в потъналите съдове ще има злато или някакви скъпоценности. Важното е да бъдат намерени първите кораби, стигнали до Антарктида и евентуално да се докаже кой всъщност е открил континента, каза още Пимпирев.

През изминалите години България доказа, че може да се нареди сред основните изследователски сили на Антарктида. Малцина имат тази привилегия, а нашите учени с чест и достойнство изпълняват своята мисия. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на церемонията по изпращането на българския научноизследователски кораб НИК 421 „Св. св. Кирил и Методий“ на петата му мисия в Антарктида.

По думите му въпреки трудната финансова година правителството и МОН са осигурили необходимите средства за провеждането на 35-ата Българска антарктическа експедиция. Финансиране е предвидено и в бюджета за следващата година, за да продължи реализацията на българската научноизследователска програма на Ледения континент.