Всички 19 членове на екипажа на потъналия газовоз GAS HUSKY са спасени при мащабна операция в Черно море. Моряците са евакуирани от спасителен плот с хеликоптер и транспортирани до авиобаза „Чайка“ във Варна, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

БТА

БТА

Корабът, плаващ под либерийски флаг, е потънал на около 50 мили източно от Бяла. На борда му са се намирали 19 филипински граждани. Газовозът е превозвал 3400 тона пропан-бутан по маршрута Египет – Румъния.

БТА

БТА

Спасителната операция е приключила успешно в 13:15 ч., когато Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е прекратила издирвателните действия.

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В операцията се включиха два самолета Су-25 и хеликоптер „Кугър“ от състава на Военновъздушните сили.

БТА

Първият самолет Су-25 излетя от Балчик в 10:25 ч. и извърши въздушно разузнаване в района на инцидента. По време на полета беше открит спасителен плот с хора, след което беше активиран хеликоптер „Кугар“ за евакуацията им.

БТА

Малко след 11:00 ч. към мястото на инцидента се насочи и втори самолет Су-25.

БТА

Военната авиация се включи в спасителните действия след разпореждане на началника на отбраната и искане от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“.

GAS HUSKY изчезнал от радарите след полунощ

Първите сигнали за инцидента са постъпили тази сутрин, след като GAS HUSKY е изчезнал от радарите малко след полунощ.

В 8:02 ч. се е активирал аварийният буй на кораба (EPIRB), който автоматично или ръчно подава сигнал за бедствие при опасност за плавателния съд.

Първоначално от Морския спасително-координационен център във Варна съобщиха, че проверяват информация за възможен инцидент в българската икономическа зона на Черно море.

Втори сериозен морски инцидент за два дни

Потъването на GAS HUSKY става само ден след друг тежък инцидент в Черно море.

На 16 ноември товарният кораб BETUL 8 се преобърна след атака с морски дронове. Последната известна позиция на GAS HUSKY е била на около 27 километра (14,5 морски мили) от мястото на предишния инцидент.