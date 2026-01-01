Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи нови критики към управляващите, определи парламента като „абсолютно безсмислена организация“ и обвини "Прогресивна България", че с процедурни трикове са блокирали обсъждането на мерки за поевтиняване на горивата.

Той бе запитан какъв сигнал е, че бюджетът ще бъде представен не в Министерски съвет, а в УНСС. "След УНСС - на Бузлуджа. И без това парламентът е абсолютно безсмислена организация в момента", каза Борисов.

По думите му вчера, по време на заседанието в парламента, е имало "трикове", за да не влезе точката как да поевтинеят горивата. Той допълни, че партията е предложила намаляване на данъчна ставка от 20% на 9% като мярка за поевтиняване на бензина и дизела.

По отношение на бюджета Борисов заяви, че не може да коментира параметрите му, преди да бъде представен.

„Бюджет няма, бюджет трябваше да има на 1-ви. Нищо не можем да коментираме докато не го видим. Явно парламентът е последното място, където ще го видим“, каза той.

„Какво криете в Бюджет 2027?“: Критики за непоказването на бюджета преди балотажа (ОБЗОР)

Той отправи критики и за разходите за строителство на магистрали, като заяви, че стойността на инфраструктурните проекти е нараснала значително спрямо времето, когато ГЕРБ е управлявала. Борисов коментира и действията на властта във връзка с кризата с горивата. Той призова гражданите да сравняват цените на енергоносителите при различните управления, като постави акцент върху разходите по договора с „Боташ“ и приходите от „Балкански поток“.

"Само искам българите да сверяват през една година колко е била нафтата при Борисов и колко е при Радев. При нас 80 млн .лева струваше един лот, а сега струва 1 километър. Само сравнявайте, иначе се справят прекрасно - щастливи кошници, весели прасета, за всички е много хубаво - газ, ток, парно", каза той.

По думите му властта има "невероятен медиен комфорт".

По темата за избора на членове на Висшия съдебен съвет Борисов не даде конкретен отговор дали ГЕРБ ще подкрепи предложените кандидати. Той определи разговорите между политическите формации като „пазарлък“.

Запитан за евентуалното закриване на Комисията по досиетата, Борисов заяви, че според него тя вече няма функция и постави под въпрос необходимостта от съществуването ѝ.

Лидерът на ГЕРБ коментира и политическата обстановка в САЩ след междинните избори, като свърза общественото недоволство с войните, военните разходи и натиска на високите цени върху гражданите.

„Никой, който не се е захванал с война, накрая не завършва добре. Хората ги е страх от война. Хората ги е страх от жертви“, заяви Борисов.