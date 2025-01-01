Бащата на Сияна Николай Попов съобщи първи обнадеждаващи новини за Марти - детето, което беше пометено от АТВ в Слънчев бряг.

Инцидентът стана на 14 август. 18-годишният Никола Бургазлиев се вряза с АТВ в три деца и двама възрастни на тротоар в Слънчев бряг, след което се заби във фасадата на близък хотел. Най-тежко пострадаха 35-годишната Христина и детето й.

"Животът на Марти е извън опасност! Не се налага мозъчна операция. Това показват последните изследвания на детето. Лекарите в Бургас са си свършили перфектно работата. Благодаря! Лечението продължава в УМБАЛСМ “Пирогов”", написа Николай Попов в страницата си във фейсбук.

"Състоянието на майка му е без промяна. Надяваме се единствено на чудо! Всички сме със семейството и Марти", допълни той.

Бащата на Сияна: Мило дете, където и да си, помогни на Хриси и Марти да се върнат към живота

Медицински хеликоптер транспортира блъснатото от АТВ дете в „Слънчев бряг“ до София

35-годишната Христина е в клинична смърт, към момента няма промяна в състоянието й. Марти и майка му бяха в отделението по реанимация на университетската болница Бургас, където лекарите се бориха за животите им.

Припомняме, че в понеделник детето беше транспортирано с медицински хеликоптер от Бургас в София. Въздушната линейка кацна на площадката на болница "Св. Екатерина". След това бе транспортирано с линейка до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, където лекарите правят всички необходими изследвания и се борят да го спасят.

„Направен е скенер, който потвърждава, че водещото е тежка черепно-мозъчна травма. Предстоят още изследвания. Следваме алгоритъм. Състоянието му отговаря на тази диагноза - той е в кома. Не е контактен, не издава звуци. Следваме плана за консервативно лечение. Правим всичко възможно, но никой не може да даде прогноза”, заяви тази сутрин д-р Христо Пседерски. Детето диша самостоятелно, не се е наложило да бъде интубирано.

Николай Попов - бащата на малката Сияна, която загина при тежка катастрофа с тир край Плевен - е в постоянен контакт със семейството и е близо до тях от началото на трагедията. Помага им с каквото може, но най-вече с морална подкрепа и сила.