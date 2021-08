Актьорът и музикант Рон Мос, изиграл един от най-легендарните образи в историята на телевизията, е вече в България. Това съобщават организаторите на концерта Hollywood Night, който ще се състои на 2 септември в Античния театър, в Пловдив.



Любимецът на поколения българи от сериала "Дързост и красота" излиза на сцената заедно с Мaрия Eлeнa Инфaнтинo, както и с Орлин Горанов.







"Възхитен съм от България. Толкова е красиво и зелено тук. Виното ви е толкова добро, а храната - нямам думи. Радвам се, че ще имам възможност да прекарам повече време тук в компанията на толкова сърцати и гостоприемни хора. Нямам търпение и да се срещна с българската публика. Ще бъде страхотен концерт, не го пропускайте", каза артистът.



Той е у нас в компанията на жена си Девин и кучето им - Господин Принс.







Рон Мос, съпругата му и Мария Елена ще се включат в традиционен български гроздобер около Пловдив, където ще имат възможността да се запознаят с начина на приготвяне на вино още от първата стъпка.



Те ще опитат различни вина и ще се насладят на българската природа, преди да отпътуват обратно и да започнат репетиции за концерта на 2 септември.







В 90-минутния спектакъл ще звучат класики като Baby come back на Player, Angel на Роби Уилямс, Quando Quando, шлагери на Едит Пиаф и Далида, и някои от най-популярните и харесвани от публиката песни на Орлин Горанов.







Рoн Мoc идвa у нас блaгoдaрeниe нa приятeлcтвoтo cи с Мaрия Eлeнa Инфaнтинo. Тя oт гoдини прaви уcпeшнa кaриeрa в Лос Анджелис и гacтрoлирa нa рaзлични мeждунaрoдни cцeни. Бaщa й e oпeрният пeвeц Луиджи Инфaнтинo, пaртнирaл си нa oпeрнaтa cцeнa c лeгeндaтa Мaрия Кaлac и пиcaл музикa зa филми нa Фрaнcиc Фoрд Кoпoлa. Мaйкa й e oпeрнaтa пeвицa Рaйнa Никoлoвa Инфaнтинo, възпитaничкa нa римcкaтa aкaдeмия "Caнтa Чeчилия", твoрилa нa oпeрнaтa cцeнa зaeднo c лeгeндaтa Мaриo дeл Мoнaкo.