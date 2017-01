Изневерявала ли е Сандра Бълок на Джеси Джеймс?

Бившият съпруг на Сандра Бълок, Джеси Джеймс, намекна в социалните мрежи, че той не е единствения, който е изневерил по време на 5-годишния им брак. Вижте какво предизвика този коментар.

Чрез социалните мрежи Джеси Джеймс започна интернет-война.

Jesse James is throwing MAJOR #shade to ex Sandra Bullock...trying to relevant again there Jesse? https://t.co/N2OYccvEkk #getoveryourself — KHOP@95-1 (@KHOP951) January 24, 2017



Всичко започна, след като телевизионният водещ засегна темата за похода на жените във Вашингтон. В Twitter той написа:

"Представете си, ако всички тези жени бяха толкова загрижени за бездомните хора и животните в тази държава, колкото са загрижени за себе си".



В отговор на това ядосан потребител отвърна: "Представи си, ако хората като теб бяха загрижени за съпругите си, може би нямаше да изневерявате тогава, нали".

Remember when Sandra Bullock won a Razzie the same year she won an Oscar pic.twitter.com/SbaTMoZJZB — ˗ˏˋharman ˎˊ˗ (@deadpoooI) January 25, 2017

Коментарът прeдизвика Джеси.

"Изневярата може да бъде двустранна. Само защото ти гледаш на ситуацията от едната страна, не значи, че жената също не може да изневерява на съпруга си"., написа той.

Sandra Bullock's ex Jesse James raising some eyebrows after his tweet about the #WomensMarch https://t.co/jMAufGZ2lI pic.twitter.com/Cpzl7og94e — ET Canada (@ETCanada) January 24, 2017

Дали Сандра Бълок ще отговори на този коментар?